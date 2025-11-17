Ana Ciceală, surpriza sondajului AtlasIntel pentru Primăria București: are 7,1% și e propulsată de un public tânăr care a mai produs ceva neașteptat

Sondajul AtlasIntel realizat pentru HotNews arată o fotografie de moment extrem de strânsă, cu un câștigător incert pentru Primăria Capitalei. În timp ce patru candidați (Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu) se bat umăr la umăr, în spate o altă candidată, Ana Ciceală, de la SENS, câștigă teren și este creditată pentru prima dată cu 7,1%.

Ana Ciceală este susținută de SENS, același partid care la alegerile europarlamentare din 2024, a obținut 59.300 de voturi (7,71%) în București pentru independentul Nicu Ștefănuță. Ștefănuță a ajuns europarlamentar, fiind una din surprizele acelui scrutin.

SENS este privit de adversarii de dreapta drept o mișcare de stânga radicală, în timp ce este asumat de cei care-l preferă ca un partid progresist, focusat pe investiții în educație, drepturi în comunitate, locuințe ieftine și sănătate decontată mai mult decât acum.

Ana Ciceală se află pe locul 5 în preferințele de vot ale bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, cu 7,1% din voturi, conform sondajului AtlasIntel.

Ciceală a fost prima candidată care și-a anunțat intenția de a se înscrie în cursă și este susținută de partidul SENS, dar și de un alt partid creat de un fost membru USR, URS.PDF.

Ana Ciceală a fost creditată până acum în toate sondajele, realizate de CURS sau Avangarde, cu 3-4%. Un sondaj Novel Research, făcut la comanda PNL, o plasa pe Ciceală la 4,9%.

Susținătorii tineri ai lui Ciceală se văd în București

„Avem doar câteva mii de euro, din donații, pentru campania asta. Toți ceilalți candidați vor umple orașul cu panouri pentru ei, dar din banii noștri. Din bani publici. Noi nu avem acești bani”, spune Ana Ciceală într-un videoclip în care își îndeamnă susținătorii să doneze pentru campania ei la Primăria București.

Cum a ajuns, așadar, un candidat fără bani și expunere la 7,1%? Răspunsurile scurte: campania dusă în stradă pentru strângerea semnăturilor, susținerea primită din partea unor influenceri și adresarea directă către un public ignorat de ceilalți candidați.

Tinerii care o încurajează pe Ciceală se simt în București, sunt vizibili la metrouri, în intersecții. Ei sunt extrem de activi, de asemenea, pe internet.

Întâlniri fără camere TV

„Suntem la 15.000 de semnături. Vino să semnezi”, le transmitea vineri Ana Ciceală susținătorilor. Echipa ei a organizat în ultimele săptămâni „maratoane de campanie”, prin care au luat la pas Bucureștiul pentru a strânge semnături și a-și face campanie.

Ce altă strategie să adopți atunci când nu ai bani, dar trebuie să ajungi să vorbești cu cât mai mulți dintre alegători? Ciceală s-a întâlnit cu ei la metrou, în parc, în fața blocului. Fără camere TV, fără scandări.

Legătura dintre Ana Ciceală și Nicu Ștefănuță

Campania dusă acum în stradă de Ana Ciceală și echipa ei și-a dovedit eficiența în 2024, la alte tipuri de alegeri și într-un alt context. La europarlamentarele din acel an, independentul Nicu Ștefănuță (plecat din USR) reușea, alături de câteva sute de voluntari, imposibilul: obținea, din postura de independent, un mandat de europarlamentar în Parlamentul European.

După acea reușită, sutele de voluntari care l-au trimis, practic, prin munca lor pe Nicu Ștefănuță să îi reprezinte la Bruxelles s-au unit în ceea ce este astăzi partidul SENS.

Silviu Faiăr, Cristian Presură, Bogdan Burdușel și alții o susțin pe Ana Ciceală

Creatorul de conținut Silviu Faiăr, fizicianul Cristian Presură, activistul Bogdan Burdușel, creatorul de conținut Alex Zlăvog sau stilista Sabina Teodora sunt o parte dintre persoanele publice care au mers pe stradă cu Ana Ciceală pentru a strânge semnături.

Toate aceste persoane care s-au alăturat campaniei pentru Ana Ciceală au sute de mii de urmăritori, în special persoane din Generația Z. Este cu atât mai neobișnuit cu cât foarte rar vedem persoane publice care să se asocieze atât de direct cu zona politică.

Programul Anei Ciceală: locuirea, mobilitatea și spațiile verzi

Tema centrală a campaniilor pentru Primăria București a fost în ultimii ani traficul. Anul acesta nu face excepție. Toți candidații indică drept principal „dușman” traficul.

Când intri pe site-ul anaciceala.ro găsești o altă problemă care este în fruntea listei: „locuirea” – o temă care merge direct către publicul ei țintă, și anume tinerii, mulți dintre ei ajunși în București din provincie pentru a-și crea un viitor mai bun, dar nevoiți să dea sute de euro pe chirii cu condiții minime.

Al doilea punct de pe lista Anei Ciceală este „mobilitatea”, adică traficul. Soluția propusă de Ciceală? „Avem nevoie de mai multe autobuze, de mai multe tramvaie și de mai multă infrastructură pietonală și velo. Împreună, le vom transforma în realitate”.

Nu vorbește despre și mai multe parcări, pentru că o altă problemă a Bucureștiului o reprezintă, în viziunea lui Ciceală, lipsa spațiilor verzi.

SENS a participat și la parlamentare, dar n-a intrat

La alegerile parlamentare din 2024, partidul SENS a candidat pentru prima dată drept formațiune politică. Atunci, în București a obținut 48.506 voturi, adică 5,64%.

Anterior, aceeași mișcare obținuse în București la alegerile europarlamentare din 2024, prin Nicu Ștefănuță, 59.300 de voturi (7,71%). Însă la europarlamentare au putut vota în București și cei care aveau domiciliul în altă localitate. La alegerile pentru Primăria Generală acești oameni nu pot vota decât dacă au viză de flotant.

Ce spun surse din SENS despre decizia viitoare a Anei Ciceală

Ce înseamnă 50.000 de voturi în București? În 2016, Gabriela Firea câștiga cu peste 246.000 de voturi. În 2020, Nicușor Dan se impunea cu aproape 283.000 de voturi, iar în 2024 obținea peste 326.000.

Însă dacă cele 50.000 de voturi pe care le-ar putea obține Ana Ciceală s-ar duce spre un alt candidat (Ciprian Ciucu sau Cătălin Drulă, de exemplu), acesta ar fi puternic ajutat.

Ana Ciceală rămâne însă greu de convins – chiar imposibil de convins – să se retragă din cursă în favoarea altui candidat, conform surselor politice din SENS cu care HotNews a discutat.