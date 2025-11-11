EXCLUSIV SURPRIZĂ Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor magazinele Carrefour din România. Auchan și proprietarul Froo, de asemenea pe listă

Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se află pe lista de investitori care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour în România. Oferte au mai depus Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, deținător al brandului Froo în România, și grupul francez Auchan, potrivit surselor Profit.ro.

Sursă foto: Dreamstime.com