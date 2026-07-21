EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Peste 400.000 de bugetari rămân cu veniturile înghețate, în următorii ani

Noua lege a salarizării duce la înghețarea veniturilor, în următorii ani, a peste 400.000 de angajați din sectorul public, potrivit calculelor Profit.ro. În prezent, estimarea la nivelul Executivului este ca 33-35% dintre angajații statului, care acum au venituri mai mari decât ce le este prevăzut în grilele noii legi, să aibă salariile înghețate pentru perioade care pot ajunge și la mai mulți ani, până sunt ajunși din urmă de către grilele de salarizare.

Citiți mai mult pe Profit.ro.