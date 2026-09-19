EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Vânzările Dacia în Europa: cădere de peste 10%. România, depășită de Turcia, iese din primele 5 piețe ale mărcii

Înmatriculările de autoturisme Dacia în 34 de țări europene (UE plus țările din regiune), au înregistrat o nouă scădere în luna august, pe fondul concurenței mărite reprezentate de mașinile din China. Toate modelele Dacia, cu excepția Bigster, au pierdut teren în august și de la începutul anului.

Vânzările Dacia din Europa au atins în luna august un volum de 36.488 unități, reprezentând o scădere de 10,7% față de cifrele din anul precedent, conform datelor obținute de Profit.ro.

Situația survine comportamentului neașteptat al celor mai mari piețe europene, unde a crescut puternic cererea pentru mașinile electrice și pentru cele PHEV, pe segmentele pe care se află și cele mai importante modele Dacia.

Cele mai mari piețe ale Dacia au fost Franța (7.154 unități, scădere de 13,4%), Germania (5.164 unități, similar cu anul precedent), Turcia, care urcă neașteptat în august pe locul al treilea, cu 3.953 de unități înmatriculate și o creștere de 14,4%, Italia (3.885 unități, scădere de 13,8%) și Spania (3.617 unități, scădere de 3,5%).

Intrarea Turciei în Top 5 a condus la ieșirea pieței din România din acest top select al mărcii, din cauza scăderii foarte mari, de peste 48%, a înmatriculărilor Dacia. După primele opt luni din 2026, vânzările Dacia în Europa (înmatriculări) au pierdut 8,6% raportat la volumul din perioada similară din 2025, cu un volum de 360.033 vehicule, o scădere de peste 36.000 de vehicule față de anul precedent.

Franța, care este cea mai mare piață a Dacia, a înregistrat 86.006 vehicule Dacia, cu 10,4% mai puține decât anul trecut, Italia s-a situat pe locul al doilea, cu o scădere de -8,5%, a raportat 62.649 vehicule, Germania, cu 46.012 și o scădere de -3,9%, este pe locul 3, Spania, pe patru, cu 40.510 unități (-6,4%) iar pe locul cinci a urcat Turcia, cu 25.609 unități, în creștere cu 16,9%, luând locul României. La noi, volumul înmatriculat de Dacia în primele 8 luni a scăzut cu -36,3%, la 17.114 unități.

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