EXCLUSIV Una dintre instituțiile cu cel mai bine plătiți angajați se plânge că tăierile lui Bolojan îi vor afecta activitatea. Cât au scăzut salariile și câți oameni au fost concediați de la 1 ianuarie 2026

Salariul net lunar al președintelui Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a scăzut de la peste 12.500 de euro în luna decembrie a anului trecut la aproximativ 8.800 de euro de la 1 ianuarie 2026, salariul mediu în instituție a ajuns sub 2.000 de euro și 38 de angajați au fost afectați de reducerile de posturi. Așa arată pe scurt măsurile luate de conducerea ASF și comunicate HotNews.ro pentru aplicarea uneia dintre reformele pe care guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care supraveghează piețele de capital, asigurări și pensii private, a comunicat la solicitarea HotNews.ro măsurile pe care le-a luat pentru aplicarea legii 145/2025 care vizează tăieri de posturi și reducerea cu 30% a tuturor salariilor în această instituție, precum și în alte două autorități de reglementare: ANCOM și ANRE.

Atât în ASF, cât și în ANRE și ANCOM, salariile sunt printre cele mai mari din sectorul public românesc, cele trei autorități autofinanțându-se din diverse taxe asupra sectoarelor pe care le supraveghează, taxe care se regăsesc în final în facturile pe care le plătesc românii la RCA, energie electrică și gaze naturale ori telefonie, internet și TV.

38 de angajați din ASF, afectați de reducerea posturilor

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, din totalul de 544 posturi cât avea instituția, au fost desființate 75 de posturi, dintre care 33 erau posturi ocupate, a comunicat pentru HotNews.ro Autoritatea de Supraveghere Financiară.

„Eliminarea unui număr semnificativ de posturi din organigrama ASF va afecta și capacitatea instituției, pe viitor, de a angaja resurse specializate, necesare exercitării corespunzătoare a atribuțiilor legale, inclusiv a noilor responsabilități care vor rezulta din dezvoltarea cadrului de reglementare european în domenii precum reziliența operațională digitală, sustenabilitate, inteligență artificială și active digitale”, atenționează instituția.

Autoritatea a prezentat și numărul exact al angajaților afectați e aceste reduceri de posturi.

„În contextul generat la nivelul ASF de aplicarea prevederilor Legii 145/2025, au fost afectați un număr de 38 de angajați. Pentru 17 dintre aceștia au fost emise preavize de concediere, iar pentru un număr de 21 angajați raporturile de muncă au încetat prin acordul părților, în condițiile legii. Nu au fost acordate salarii compensatorii. Toți salariații care au primit preavize ocupau posturi suport”, potrivit ASF.

În ceea ce privește numărul total de angajați ai ASF, mai arată autoritatea, în anii anteriori procesului de restructurare (1 ianuarie 2023 – 1 ianuarie 2025) este de menționat că acesta a fost în continuă scădere – de la 535 la 503.

„Precizăm că în mandatul actualei conduceri a ASF nu au fost făcute noi angajări. De asemenea, în această perioadă nu au fost acordate sporuri, prime sau alte beneficii pentru angajați”, se arată în răspunsul autorității.

Cât au scăzut salariile conducerii ASF

Autoritatea a prezentat la solicitarea HotNews.ro ce salarii aveau membrii consiliului de conducere, în frunte cu Alexandru Petrescu, președintele autorității.

Astfel, indemnizația netă lunară a președintelui ASF a scăzut la 43.991 de lei (circa 8.800 de euro n.a.) de la 1 ianuarie 2026, față de 62.844 de lei (peste 12.500 de euro) la sfârșitul anului trecut.

Salariul net al prim vicepreședintelui ASF, Gabriel Ioan Avrămescu, a scăzut de la 58.142 de lei (peste 11.600 de euro) în decembrie 2025 până la 40.699 de lei (peste 8.100 de euro) de la 1 ianuarie 2026.

Salariile nete ale celor doi vicepreședinți: Sorin Mititelu, responsabil de sectorul asigurărilor, și Dan Armeanu, responsabil de pensii private, au fost reduse de la 53.439 de lei (peste 10.600 de euro) la 37.407 lei (circa 7500 de euro).

Salariile nete lunare celor trei membri neexecutivi – Jozsef Birtalan, Ovidiu Răzvan Wlassopol și Elena Monica Stănică – au scăzut de la 29.641 de lei (circa 6.000 de euro) la 20.749 de lei (peste 4.100 de euro).

Cel mai mic salariu net din ASF a scăzut sub 1.000 de euro

Înainte de implementarea prevederilor Legii nr. 145/2025 la nivelul ASF, erau în plată următoarele niveluri salariale:

– Salariul minim net (referent): 5.380 lei

– Salariul mediu net: 13.560 lei

– Salariul maxim net (director general): 40.640 lei

După reducerea cu 30% a tuturor salariilor aflate în plată pentru salariații ASF, precum și cel al grilelor salariale, prin Hotărâre a Consiliului ASF, începând cu data de 01.01.2026, au rezultat următoarele niveluri salariale:

– Salariul minim net (referent): 4.097 lei

– Salariul mediu net: 9.500 lei

– Salariul maxim net (director): 27.000 lei

Autoritatea subliniază că de la 1 ianuarie 2026 a desființat toate funcțiile de director general de la nivelul instituției.

O parte din angajații ASF au contestat reducerea salariilor

Oficialii Autorității au mai precizat că „nu au cunoștință, până la acest moment, de niciun litigiu în care angajați ai ASF, respectiv Sindicatul ASF, să fi contestat procesul de restructurare”.

Pe de altă parte, conducerea ASF a confirmat că „Sindicatul ASF, respectiv o parte din salariații ASF, au contestat, printr-o acțiune în suspendarea executării, reducerea cu 30% a salariilor de bază. Acțiunea a fost introdusă la data de 13.01.2026, iar litigiul face obiectul dosarului nr. 124/2/2026, aflat pe rolul Curții de Apel București, cu termen de judecată în data de 3.02.2026”.

HotNews.ro a scris în premieră, joi, 15 ianuarie, că sute de angajați din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și ai Autorității de reglementare în Energie (ANRE), precum și sindicatele celor două instituții de stat, au mers în instanță pentru a contesta reforma pentru care Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament.

Măsura a venit după ce Sindicatul salariaților din ANCOM a reușit, printr-o decizie a Curții de Apel București, să oprească aplicarea măsurilor.