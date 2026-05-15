Viitorul a miliarde de metri cubi de gaze din Marea Neagră depinde de noul Guvern pentru că actualul este „interimar”. Ungaria vrea să cumpere ea gazul

Producătorul OMV Petrom a demarat procesul de vânzare a unor cantități mari de gaze care ar urma să fie extrase, începând de anul viitor, din Marea Neagră, din zăcământul Neptun Deep. România are o problemă.

OMV Petrom intenționează să încheie un acord pe mai mulți ani pentru miliarde de metri cubi, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale. Acestea au completat că de gazele din Marea Neagră este interesată compania ungară de stat MVM. Însă legea în vigoare prevede că statul român are drept de preempțiune, adică prioritate la cumpărare.

Dacă statul român nu-și exercită acest drept de preempțiune într-un termen limită, atunci OMV Petrom poate încheia acordul cu MVM, iar gazele din Marea Neagră se vor duce la export. Dar Guvernul interimar nu își poate exercita acest drept de preemțiune tocmai pentru că e interimar, potrivit unui răspuns oficial primit de HotNews din partea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat.

Guvernul Bolojan a amânat o lună răspunsul final, sperând că vom avea un guvern trecut prin parlament, care să poată să-și exercite preemțiunea. În această lună va fi făcută o analiză legată de cantități și locul de furnizare, potrivit unor surse guvernamentale.

Șapte zile pentru o decizie de miliarde

​Conform Legii Offshore (Legea 256/2018), OMV Petrom este obligată să ofere gazele cu prioritate statului român, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS). Statul are la dispoziție 7 zile pentru a accepta sau refuza oferta.

Absența unui răspuns este echivalată legal cu un refuz, iar OMV Petrom capătă dreptul de a vinde gazele către alte entități, cum ar fi Ungaria, la un preț nu mai mic decât cel oferit României, a răspuns Administrația Națională a Rezervelor de Stat, invocând Legea Offshore.

Art. 21, alin. (4) din Legea 256/2018 prevede: „Cantitățile comercializate prin contractele menționate la alin. (3) vor fi oferite în prealabil spre vânzare, cu prioritate, statului român, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare A.N.R.S.P.S. A.N.R.S.P.S. va accepta sau refuza oferta în termen de 7 zile de la recepția acestei oferte, absența unui răspuns echivalând cu un refuz al ofertei. În caz de refuz, titularii acordurilor au dreptul să continue cu vânzarea acestor cantități către terți. În situația în care cantitățile oferite prioritar către A.N.R.S.P.S. sunt comercializate către terți, prețul de vânzare al gazelor naturale nu va fi mai mic decât prețul oferit către A.N.R.S.P.S.”

​Probleme la securizarea cumpărării gazelor

Solicitarea oficială din partea OMV Petrom a fost trimisă pe 8 mai 2026, a precizat Administrația Națională a Rezervelor. După ce a fost demis Guvernul Bolojan.

„În data de 05.05.2026, Guvernul României a fost demis de Parlament printr-o moțiune de cenzură, nemaiavând din acel moment puteri depline. În data de 08.05.2026, OMV Petrom a transmis o solicitare privind exercitarea dreptului de preempțiune al statului român. În perioada de 7 zile, stabilită pentru răspuns (8 – 15 mai 2026), Guvernul României a fost interimar”.

Administrația Rezervelor Statului spune că un Executiv interimar are puteri limitate.

​Conform Constituției României și Codului Administrativ, „un Executiv interimar, cu puteri limitate, nu are dreptul să adopte decizii privind politici de viitor”, a precizat Administrația Rezervelor Statului.

„Exercitarea dreptului de preempțiune referitor la solicitarea OMV Petrom din data de 08.05.2026 implică decizii care presupun adoptarea unor măsuri de politică energetică aplicabilă în viitor, mai exact pentru perioada 2027-2034″, susține Administrația Rezervelor Statului.

Guvernul interimar a amânat cu o lună finalizarea exercitării dreptului de preempțiune

​Pus în fața riscului de a pierde gazele, Executivul interimar a trimis un răspuns către OMV Petrom chiar în ultima zi a termenului legal.

​Administrația Națională a Rezervelor de Stat a confirmat că Executivul a transmis oficial intenția de a exercita dreptul de preempțiune, însă a fost amânată finalizarea acordului. Statul a propus ca termen limită jumătatea lunii iunie 2026.

„Răspunsul oficial transmis OMV Petrom, care s-a încadrat în termenul legal de 7 zile, prevede intenția guvernului de a exercita dreptul de preemțiune, potrivit art. 21, alin. (4) din Legea nr. 256/2018, iar pentru finalizarea discuțiilor și a detaliilor care se impun a fost propus ca termen jumătatea lunii iunie a anului curent, atunci când este probabil să existe un guvern învestit, care să funcționeze cu puteri depline și care să poată lua o astfel de decizie potrivit legislației în vigoare”, a precizat Administrația Rezervelor de Stat.

Ce spune OMV Petrom

Întrebați despre un posibil acord cu compania maghiară de stat MVM, reprezentanții OMV Petrom au răspuns: „Pe măsură ce proiectul Neptun Deep se apropie de etapa de producție a primului gaz, suntem implicați activ în explorarea oportunităților de comercializare în România și în întreaga regiune”.

OMV Petrom a invocat confidențialitatea. „Având în vedere obligațiile legale impuse de legislația aplicabilă în materie de concurență, cât și cele de strictă confidențialitate aplicabile atât companiei cât și membrilor organelor de conducere si angajaților, nu putem oferi detalii suplimentare cu privire la strategia noastră de comercializare a gazelor naturale. Deciziile privind activitatea OMV Petrom sunt luate exclusiv în conformitate cu guvernanța companiei, în cadrul OMV Petrom”.

Compania ungară a încercat să cumpere E.ON România

Compania maghiară de stat MVM a încercat în anii trecuți să cumpere E.ON România, însă statul român s-a opus.

MVM a încheiat, în decembrie 2024, un acord pentru preluarea subsidiarei locale a E.ON, însă tranzacția nu a primit aviz de la Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe. E.ON România este unul dintre cei mai mari furnizori de electricitate și gaze din România, cu un portofoliu de peste 3,4 milioane de clienți rezidențiali și de business.

Comisia fusese sesizată de Ministerul român al Energiei, care susținea, în ianuarie 2025, că tranzacția ridică probleme de securitate prin potențialul său de a submina independența energetică a României și de a favoriza influențele externe ostile Uniunii Europene.

În luna august 2025 a fost trimisă spre analiză în CSAT, în urma suspiciunilor că tranzacția ridică probleme de securitate națională prin faptul că MVM va furniza gaz rusesc românilor.

În septembrie 2025, MVM a anunțat că renunță la cumpărarea E.ON România.

Începând cu 2027, OMV Petrom și Romgaz vor începe exploatarea gazelor din Marea Neagră.

România produce în prezent peste 9 miliarde de metri cubi pe an. Producția de gaze va crește cu cel puțin 75% începând din 2027, potrivit Reuters. Rezervele de gaze din Marea Neagră sunt estimate, în acest moment, la circa 100 miliarde metri cubi.