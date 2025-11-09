VIDEO Exercițiu NATO în Alba: Militarii au construit în aproximativ 15 minute un pod plutitor peste Mureş

Militari români, francezi şi portughezi au avut duminică, la Sântimbru, județul Alba, un exercițiu în cadrul căruia au testat interoperabilitatea și rapiditatea în construirea de poduri și trecerea forțelor peste râul Mureș. Antrenamentul a avut loc în cadrul exerciţiului multinaţional Dacian Fall 2025, transmite Ziarul Unirea.

Militari români şi ai altor state NATO prezenţi în România au continuat, în acest weekend, antrenamente în cadrul exerciţiului Dacian Fall 2025.

Duminică, în judeţul Alba, la Sântimbru, miliari români, francezi şi portughezi au organizat un antrenament dedicat instruirii elementelor de geniu și au realizat un pod plutitor pe râul Mureş.

Podul de pontoane, care are trei benzi de mers, a fost construit în aproximativ 15 minute, cu implicarea a 10-15 persoane, notează Ziarul Unirea.

Antrenamentul de la Sântimbru reprezintă, potrivit MApN, o „misiune complexă de traversare a râului Mureş, acţiune susţinută de sprijin aerian din partea elicopterelor aliate, care vor executa misiuni de recunoaştere, protecţie şi transport aerian”.

„Este un exerciţiu comun de antrenament al Armatei române şi al celei franceze. Obiectivul este să trecem râul, să asigurăm calea pentru forţe terestre, infanterie, geniu, cavalerie. Trebuie să fim rapizi şi, mai ales, să ne asigurăm că nu suferim nicio pierdere, acesta este lucrul cel mai important. Lucrăm împreună, ne-am antrenat împreună, avem alături şi alte armate din NATO, spre exemplu astăzi alături de noi sunt militari portughezi”, a explicat căpitanul Dylan, coordonator al trupelor care au participat la exerciţiul de pe râul Mureş.

„A fost un exerciţiu foarte bun, arată capabilitatea pe care NATO o are ca, într-un timp scurt, să desfăşoare o brigadă gata de luptă pe flancul estic al NATO de a şi arată că suntem foarte solidari cu aliaţii noştri”, a afirmat generalul francez Do Tran, comandant al brigăzii franceze participante.

Un alt militar care a luat parte la exerciţiul de duminică constată că există diferenţe între armatele diferitelor ţări din NATO, însă acestea reuşesc să le depăşească şi că colaboreze ca şi cum ar fi o singură armată.

Exercițiul Dacian Fall 2025

Peste 5.000 de militari cu aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – participă, în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie, la exercițiul multinațional Dacian Fall 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei, potrivit MApN.

DAFA 25 are ca obiectiv integrarea operațională a forțelor participante asigurate de națiunile contributoare – în principal Franța și România – și marchează etapa finală de ridicare temporară la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.

Exercițiile NATO, inclusiv Dacian Fall 2025, au caracter exclusiv defensiv și se desfășoară cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale asumate de România, a precizat ministerul.