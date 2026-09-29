Exfolierea pielii: cum se face corect și cât de des este recomandată

Toamna vine cu schimbări nu doar în garderobă, ci și în rutina de îngrijire. Temperaturile scad, aerul devine mai uscat, iar pielea poate începe să se simtă diferit față de lunile de vară. Uneori pare mai ternă, alteori mai aspră sau pur și simplu mai încărcată.

Este și perioada în care merită să priviţi cu mai multă atenţie la rutina de skincare pentru a vedea dacă mai răspunde nevoilor pielii. Iar exfolierea poate fi unul dintre pașii pe care să îi introduceţi sau să îi ajustaţi.

Dar cât de des ar trebui să exfoliem pielea? Și, mai ales, cum facem acest lucru fără să o agresăm?

Nu există un răspuns valabil pentru toată lumea. Tipul pielii, produsul folosit și modul în care pielea reacționează sunt câteva dintre lucrurile de care merită să țineţi cont.

Ce este exfolierea pielii?

Pe scurt, exfolierea înseamnă îndepărtarea celulelor moarte de la suprafața pielii. Acestea sunt eliminate în mod natural, însă uneori se pot acumula și pot contribui la un aspect tern sau la o textură neuniformă.

După exfoliere, pielea poate avea un aspect mai neted și mai luminos, iar textura ei mai uniformă. De aceea, exfolierea este un pas prezent în multe rutine de îngrijire.

Asta nu înseamnă, însă, că trebuie să exfoliem cât mai des. Pielea nu are nevoie să fie „lustruită”, iar o exfoliere prea intensă poate duce la uscăciune, roșeață sau senzație de disconfort.

Exfoliere mecanică sau chimică?

Dacă aţi căutat vreodată un exfoliant, probabil aţi întâlnit cele două mari categorii: exfoliante mecanice și exfoliante chimice.

Exfolierea mecanică presupune îndepărtarea fizică a celulelor moarte, de obicei cu ajutorul unor particule exfoliante. În acest caz, contează foarte mult felul în care folosiţi produsul. Frecarea puternică nu îl face mai eficient și poate, în schimb, să irite pielea.

Exfolierea chimică se bazează pe ingrediente care ajută la îndepărtarea celulelor moarte de la suprafața pielii. AHA, BHA și PHA sunt printre cele mai cunoscute categorii de acizi întâlnite în produsele exfoliante.

Nu există un tip de exfoliere potrivit pentru toată lumea, motiv pentru care, alegerea depinde de nevoile pielii și de cât de bine tolerează produsul respectiv.

Cum vă daţi seama că aţi putea avea nevoie de exfoliere?

Pielea nu va trimite o notificare atunci când este momentul pentru exfoliere, dar sunt câteva schimbări pe care le puteţi observa: tenul este mai tern, textura poate fi mai aspră, iar anumite zone pot părea mai încărcate. Uneori, machiajul nu se mai așază la fel de uniform sau aveţi senzația că produsele de îngrijire nu se mai aplică la fel de bine ca înainte.

Toate acestea pot avea însă cauze diferite, așa că nu înseamnă automat că aveţi nevoie de un exfoliant. De exemplu, dacă pielea este uscată, iritată sau sensibilizată, primul pas ar trebui să fie calmarea și hidratarea ei, și nu exfolierea.

Cum se face exfolierea pielii?

Dacă vreţi să introduceţi exfolierea în rutina de îngrijire a pielii, nu trebuie să complicaţi lucrurile. Sunt suficiente câteva reguli simple pentru a face din acest pas unul eficient, fără a exagera.

Primul pas: curățarea tenului

Înainte de exfoliere, începeţi cu o curățare potrivită tipului de piele. Este cu atât mai important dacă folosiţi SPF, machiaj sau dacă tenul devine lucios pe parcursul zilei.

Dacă aveţi tenul sensibil, optaţi pentru un gel de curățare fără parfum și alcool. Dacă tenul este mixt, cu imperfecțiuni, optaţi pentru un produs de curățare destinat acestui tip de piele. Spre exemplu, puteţi alege Acnestil Gel de curățare, pe care-l puteţi găsi în farmaciile Catena. Acesta curăță impuritățile şi porii, contribuie la reglarea secreției de sebum și conține un complex hidratant cu acid hialuronic. În plus, poate fi folosit și de persoanele cu piele sensibilă.

Al doilea pas: exfolierea

După curățare, treceţi la exfoliere. Modul de aplicare depinde de tipul produsului, așa că este important să urmaţi instrucțiunile de pe ambalaj.

În cazul unui exfoliant mecanic, aplicaţi produsul cu mișcări blânde, fără să frecaţi sau să insistaţi pe anumite zone. În cazul unui exfoliant chimic, respectaţi timpul și modul de aplicare recomandate de producător. Prelungirea timpului de acțiune nu înseamnă neapărat rezultate mai bune.

Dacă este prima dată când folosiţi un exfoliant, începeţi treptat. Nu este nevoie să introduceţi simultan mai multe produse sau ingrediente exfoliante. În acest fel, veţi observa mai ușor cum reacționează pielea.

Pentru o exfoliere delicată, Acnestil Loțiune exfoliantă pentru față și corp este un produs destinat atât feței, cât și corpului. Formula conține acid mandelic, niacinamidă, acid salicilic și azeloglicină, iar produsul nu necesită clătire. Pentru față, este recomandată aplicarea după curățare, cu ajutorul unei dischete de bumbac, iar pentru corp, aplicarea este recomandată local, pe cu probleme.

Al treilea pas: îngrijirea și hidratarea

Rutina nu se încheie după exfoliere. Dimpotrivă, pielea are nevoie în continuare de hidratare și de produse alese în funcție de nevoile sale.

Spre exemplu, dacă tenul este reactiv și sensibil, puteţi aplica un produs de calmare a roșeții. Dacă vă confrunți cu imperfecțiuni și pete, includeţi în rutină un produs care să țină sub control secreția de sebum și care să ajute la îndepărtarea imperfecțiunilor și a petelor. Luaţi în considerare folosirea Acnestil Cremă Activ antiimperfecțiuni și antipete. Formula conține ingrediente precum azeloglicină, acid salicilic, niacinamidă și oligopeptide-10.

Când folosiţi mai multe produse cu ingrediente active, este mai bine să le introduceţi treptat decât să le aplicaţi pe toate deodată. Astfel, va fi mai ușor să observaţi cum reacționează pielea și să ajustaţi rutina dacă este nevoie.

Și nu uitaţi de hidratare. Chiar și un ten mixt sau cu tendinţă de îngrăşare are nevoie de hidratare. Important este să alegeţi o formulă potrivită nevoilor pielii.

Cât de des ar trebui să exfoliaţi pielea?

Aici nu există un răspuns universal. Frecvența exfolierii depinde de produsul folosit, de tipul pielii și de toleranța acesteia.

Dacă sunteţi la început, urmaţi instrucțiunile produsului și introduceţi-l treptat în rutină. Nu este nevoie să exfoliaţi zilnic doar pentru că vă doriţi o piele mai netedă.

De fapt, pielea va semnala destul de clar exagerările: uscăciunea, senzația de usturime, roșeața sau descuamarea sunt semne că rutina ar putea fi prea agresivă.

Cu alte cuvinte, dacă pielea începe să se simtă inconfortabil, nu insistaţi. Reduceţi frecvența sau faceţi o pauză pentru a îşi recupera echilibrul.

Exfolierea pielii toamna: ce se schimbă în rutină?

Odată cu venirea toamnei, este posibil să simțiţi nevoia unei rutine mai hidratante. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțaţi la exfoliere, dar nici că este momentul să o faceţi mai des pentru a „repara” efectele verii.

După lunile cu mai mult soare, căldură și transpirație, poate fi tentant să introduceţi mai multe produse în rutină, în speranța că pielea își va recăpăta rapid aspectul uniform. Mai bine faceţi schimbările treptat şi observaţi cum reacționează pielea.

O rutină simplă poate arăta astfel:

Dimineața: curățare → produs de îngrijire → hidratare → SPF.

Seara: curățare → exfoliere, atunci când este ziua potrivită pentru acest pas → produs de îngrijire → hidratare.

Nu trebuie să exfoliaţi de fiecare dată când curăţaţi tenul și nici nu este nevoie să folosiţi mai multe produse exfoliante în aceeași rutină.

Ce greșeli facem cel mai des când exfoliem?

Uneori, cele mai bune rezultate vin tocmai din lucrurile pe care alegem să nu le facem.

Exfolierea prea frecventă este una dintre cele mai comune greșeli. Dacă un produs este eficient, asta nu înseamnă că trebuie folosit mai des decât este recomandat.

La fel de important este să nu frecaţi pielea agresiv, mai ales atunci când folosiţi un exfoliant mecanic.

Altă capcană este să combinaţi mai multe ingrediente active fără să țineţi cont de toleranța pielii. Dacă folosiţi deja produse cu acizi, retinoizi sau alte ingrediente active, introducerea unui nou exfoliant trebuie făcută cu atenție.

Şi, poate cel mai important, nu exfoliaţi pielea iritată, lezată sau arsă de soare. În astfel de momente, pielea are nevoie mai degrabă de calmare și hidratare.

Exfolierea și protecția solară

Faptul că toamna nu mai avem aceeași senzație de căldură ca în timpul verii nu înseamnă că protecția solară trebuie să dispară din rutina zilnică.

Dacă folosiţi produse exfoliante sau alte ingrediente active, SPF-ul rămâne un pas important al îngrijirii zilnice. Aplicaţi-l dimineața și reaplicaţi-l atunci când este necesar, în funcție de timpul petrecut în aer liber și de indicațiile produsului.

De ce este util sfatul farmacistului?

Când aveţi în față zeci de produse care promit o piele mai netedă, mai luminoasă sau mai hidratată, nu este întotdeauna ușor să vă daţi seama ce i se potrivește, de fapt, tenului.

Aici poate fi util sfatul farmacistului. În farmacie puteţi discuta despre particularitățile pielii, despre produsele pe care le folosiţi deja și despre modul în care le puteţi integra într-o rutină coerentă. Farmacistul vă poate ajuta să înțelegeţi mai bine diferențele dintre ingredientele active și să alegeţi produse și texturi potrivite nevoilor pielii și sezonului.

Iar atunci când este nevoie de o recomandare, apelaţi la o farmacie din apropiere. În rețeaua Catena există și farmacii cu program non-stop, astfel încât puteţi solicita sfatul unui specialist și atunci când programul nu vă permite să ajungeţi la farmacie în timpul obișnuit.

În cele din urmă, o rutină bună de îngrijire nu înseamnă neapărat mai multe produse, ci produse alese cu atenție și folosite corect.

Articol susținut de Catena