„Înţelegere neancorată în realitate”. Încă o bancă iese la contraatac după amenda primită de la Consiliul Concurenței și-și anunță decizia

Exim Banca Românească respinge concluziile investigaţiei derulate de Consiliul Concurenţei, în urma căreia a fost amendată, şi anunță că va contesta în instanţă sancţiunea primită din partea Autorităţii conduse de Bogdan Chirițoiu.

Duminică, Consiliul Concurenței a anunțat că a sancționat zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (peste 700 de milioane de euro) pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Exim Banca Românească a primit o amendă de 96,49 milioane lei.

Poziția Exim Banca Românească

Instituția financiară susține, într-un comunicat transmis luni, că și-a desfășurat activitatea cu respectarea deplină a normelor impuse de Banca Națională a României (BNR).

„Exim Banca Românească respinge ferm concluziile investigației derulate de Consiliul Concurenței, care vizează conduita sa în procesul de fixing al pieței, considerând că acestea nu reflectă modul în care banca a contribuit în permanență, cu respectarea deplină a normelor Băncii Naționale a României, la funcționarea pieței monetare interbancare din România”, a precizat Exim.

Banca subliniază că își desfășoară activitatea în conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil instituțiilor de credit din România și din Uniunea Europeană, sub supravegherea BNR și „în acord cu standardele prudenţiale şi de guvernanţă europene şi respectând toate principiile de integritate şi transparenţă”.

„Exim Banca Românească consideră că anumite concluzii intuite din minuta deliberării par să se bazeze pe o înţelegere neancorată în realitate a mecanismelor specifice pieţei monetare şi astfel nu reflectă rolul cadrului reglementat şi al supravegherii exercitate de banca centrală”, spun reprezentanții băncii.

„În consecinţă, Exim Banca Românească va contesta decizia în instanţă şi va utiliza toate căile legale disponibile pentru a demonstra corectitudinea conduitei sale, cu convingerea că instanţele vor confirma legalitatea şi responsabilitatea acţiunilor sale”, menționează comunicatul transmis luni.

Anunțul Autorității de Concurență

Consiliul Concurenței a transmis că, în urma investigației sale, a constatat că băncile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing.

„Independența cotațiilor din perioada de fixing este importantă, cu atât mai mult în cazul maturităților pentru care volumul tranzacțiilor efective fiind redus (3, 6, 12 luni), media acestor tranzacții nu poate fi folosită ca indicator relevant. Rezultatul procedurii de fixing este folosit la calculul dobânzilor pentru unele credite. Astfel, un nivel crescut al acestui indice poate fi favorabil creditorilor, dar afectează în mod direct consumatorii și ceilalți debitori ale căror contracte sunt raportate la ROBOR”, a explicat Autoritatea de Concurență.

Într-un interviu pentru publicul HotNews, președintele autorității, Bogdan Chirițoiu, a spus că procesul de stabilire a ROBOR de către cele zece mari bănci sancționate cu amenzi record de către Consiliul Concurenței „a fost viciat”, iar „comportamentul” acestora a creat condițiile pentru o creștere a acestui indice.

„See you in court (n.r. – ne vedem în instanță)!” – a fost mesajul lui Chirițoiu pentru cele zece bănci amendate cu 710.000.000 de euro, care vor să conteste în instanță sancțiunile primite de la Consiliul Concurenței.

Băncile au la dispoziţie o perioadă de 60 de zile de la primirea motivării deciziei de sancţionare pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurenţiale, planuri ce urmează să fie aprobate de Autoritatea de Concurență.

Decizia instituției conduse de Chirițoiu poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării.

Oameni la bancă, imagine ilustrativă. FOTO: © Tero Vesalainen | Dreamstime.com