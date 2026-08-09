Experimentul european care schimbă regulile în vacanțe: Cum poți „plăti” cu fapte bune în destinații de top

În timp ce multe orașe introduc amenzi și restricții din cauza supraturismului, câteva destinații din Europa au ales să testeze sisteme de recompense, potrivit Euronews.com.

Sistemul din Copenhaga a devenit o sursă de inspirație pe continent. Capitala daneză a lansat în 2024 inițiativa CopenPay, o abordare prin care recompensează vizitatorii care dau dovadă de un comportament responsabil.

Scopul programului este de a promova turismul durabil și de a arăta că acțiunile pentru climă pot fi ușor de realizat.

Turiștii care folosesc transportul public, colectează deșeuri sau ajută la îngrijirea grădinilor comunitare primesc închirieri gratuite de biciclete, excursii cu barca și prânzuri gratuite.

După modelul din Copenhaga, și alte orașe europene, printre care Helsinki și Bremen, și-au arătat interesul pentru testarea acestui sistem.

„De la lansarea CopenPay vara trecută, am întâmpinat un interes enorm din partea orașelor și a organismelor de turism din Europa, Asia și America de Nord, toate dorind să afle mai multe despre CopenPay și despre experiența noastră”, a declarat Søren Tegen Petersen, director general al Wonderful Copenhagen. „Până în prezent, am împărtășit informații despre CopenPay cu peste 100 de părți interesate.”

Oameni care se plimbă cu bicicleta în centrul vechi al orașului Copenhaga, Danemarca. Sursa foto: Dreamstime.com

Reduceri pentru turiștii responsabili în UK

În Marea Britanie, inițiativa „Pay with Care” din Parcul Național Exmoor recompensează strângerea deșeurilor, înregistrarea faunei sălbatice, mersul cu bicicleta sau cu transportul în comun și postările pozitive pe rețelele sociale.

Vizitatorii care se implică în aceste activități primesc o reducere de 20% la trei centre de vizitare din Exmoor pe durata sezonului estival.

„Ne dorim din tot sufletul să primim oameni în Exmoor, turismul este foarte important pentru noi aici, dar trebuie să îl gestionăm cu atenție”, a declarat Dan James, manager de întreprindere și comunicare la Parcul Național Exmoor.

„Trebuie să găsim o modalitate de a echilibra impactul pe care îl au oamenii, iar ceea ce încercăm să facem este să îi încurajăm să lase un impact pozitiv”, a adăugat managerul.

Dacă inițiativa va avea succes în acest sezon, programul ar putea fi extins anul viitor.

Parcul Național Exmoor din Marea Britanie. Sursa foto: Dreamstime.com

Reduceri pentru călătoriile cu trenul și alte activități

Destinațiile populare de schi din Alpi oferă beneficii celor care ajung cu mijloace de transport public ecologice. Via Lattea din Italia oferă călătorilor care sosesc cu trenul la Oulx o reducere de 20-25% la abonamentele de schi.

În Franța, pasagerii care călătoresc cu trenul beneficiază de o reducere de 10% la abonamentele de schi valabile trei zile sau mai mult pentru zonele de schi Les Gets-Morzine și Portes du Soleil, precum și de numeroase reduceri la închirierea echipamentului de schi, lecțiile de schi, cazare și alte activități.

În Elveția, călătorii care aleg să exploreze țara cu mijloacele de transport public beneficiază de intrare gratuită la peste 500 de muzee cu un Swiss Travel Pass, precum și de reduceri de până la 50% la tarifele pentru majoritatea căilor ferate montane.

În primăvara anului 2024, Normandia a lansat un tarif cu emisii reduse de carbon care oferea o reducere de cel puțin 10% la intrarea la 90 de atracții și situri culturale.

Reducerea se aplică vizitatorilor care sosesc în regiunea nordică a Franței cu autobuzul, trenul sau bicicleta și poate fi utilizată la castele, muzee, monumente și parcuri, precum și pentru închirierea de biciclete, canotaj și camere de evadare, printre alte activități.

În cadrul inițiativei „Plastic Free July” din Londra, vizitatorii și locuitorii sunt recompensați cu o băutură gratuită pentru participarea la acțiuni de curățenie.

Stațiunea de schi montan Les Gets, din regiunea Portes du Soleil, Franța. Sursa foto: Dreamstime.com

Inițiative în Germania și Finlanda

Orașul german Bremen a testat în mai 2026 programul „BremenPay”, care recompensa alegerile de transport durabile. Printre acestea se numărau sosirea cu trenul, mersul cu bicicleta și prelungirea șederii în Bremen.

Călătorii care prezentau dovezi ale acestor activități, cum ar fi o fotografie sau un bilet, puteau primi recompense precum tururi gratuite ale orașului, cafea gratuită și tarife reduse la atracțiile turistice.

Berlinul a derulat, de asemenea, un proiect-pilot intitulat „BerlinPay”, inspirat de modelul din Copenhaga, în perioada mai-iunie a acestui an.

Programul s-a axat pe căile navigabile ale capitalei. Turiștii care participau la activități precum strângerea deșeurilor și mersul cu bicicleta erau recompensați cu activități gratuite și reduceri.

Helsinki și-a exprimat interesul de a introduce propria versiune a unui program de recompense. Este probabil ca acesta să se concentreze în special pe turismul regenerativ și pe proiectele de refacere a Mării Baltice, în colaborare cu alte destinații din regiunea baltică și nordică.

Programul ar încuraja totodată turiștii să utilizeze transportul public și bicicleta, oferind la schimb mese gratuite și tururi la preț redus.

Sursa foto: Dreamstime.com