Expert militar: România riscă să devină „țară cobeligerantă” dacă SUA atacă Iranul de pe teritoriul nostru / Miza ședinței CSAT de azi

Comandorul (r) Sandu Valentin Mateiu avertizează asupra unor riscuri de securitate fără precedent, în contextul în care o decizie a CSAT privind suplimentarea trupelor americane la baza Mihail Kogălniceanu este așteptată astăzi.

Expertul militar a explicat marți, la Digi24, că dislocarea unor avioane de luptă pentru misiuni în Orientul Mijlociu ar putea transforma România în „țară cobeligerantă” și într-o țintă pentru rachetele Iranului.

Expertul militar a subliniat că agenda ședinței CSAT vizează cererea aliatului american în baza acordurilor din 2005 și 2015 privind dislocarea unor capabilități militare. Mateiu a precizat că, deși bombardierele americane B1 pot zbura cu realimentare direct din SUA sau din Marea Britanie, o eventuală dislocare în România ar schimba statutul strategic al țării.

„În momentul în care acestea acționează direct de pe teritoriul nostru, suntem cobeligeranți și apar probleme de drept internațional”, a afirmat comandorul.

El a mai explicat că riscurile depind de tipul misiunilor: „Poate fi o simplă dislocare de avioane de susținere, sau poate fi o dislocare de avioane care execută misiuni de luptă plecând de pe teritoriul nostru”.

Întrebat la „Jurnalul de seară” de Cosmin Prelipceanu dacă România poate deveni o țintă a Iranului, comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a răspuns afirmativ:

„Da, Teheranul deja a spus că va lovi orice stat care este prins în conflict, ori că de la bazele lui pleacă atacul împotriva Iranului, ori că prin spațiul lui aerian trec avioanele care bombardează Iranul. Până să ajungem să fim o amenințare pentru Iran cred că mai este.

Iranul poate lovi. Rațiunea pentru care a fost instalat scutul de la Deveselu a fost interceptarea rachetelor iraniene și au, la limită, rachete care pot lovi sud-estul Europei”, a conchis Mateiu.

În ciuda acestor riscuri, expertul a invocat importanța relației cu Washingtonul: „Avem un partener strategic, mereu am scos în evidență prietenia noastră cu Statele Unite, importanța bazei de la Kogălniceanu, și da, prietenul la nevoie se cunoaște”.

Pentagonul a solicitat trimiterea de avioane de luptă și militari suplimentari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, în contextul războiului cu Iranul, potrivit Digi24. Solicitarea Departamentului american al Apărării este discutată în ședința de miercuri a CSAT.