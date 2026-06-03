Experta mondială în „anti-trișat”, eliminată din paginile unui ziar din cauza utilizării nedeclarate a IA

Opinia unui cadru didactic din Sydney despre utilizarea tehnologiei în educație a fost retrasă de un important ziar australian, după ce s-a descoperit că textul a fost scris cu inteligență artificială, potrivit The Guardian.

Articolul a fost semnat de prof. Cath Ellis, prorectorul pentru calitate și integritate al Universității Western Sydney și a fost publicat luna trecută în Sydney Morning Herald. În opinia sa, cadrul didactic îi îndeamnă pe studenți să evite folosirea tehnologiei pentru a „lua scurtături”.

Prof. Cath Ellis este o personalitate academică de renume și un lider mondial în domeniul integrității educaționale.

Textul a fost un răspuns la un articol al cercetătoarei Kylie Moore-Gilbert, care afirmase că studenții își pot externaliza cu ușurință învățarea către IA și „sunt notați în funcție de cine poate scrie cele mai bune instrucțiuni”.

Problema inteligenței artificiale este reală, însă studenții ar trebui să își continue studiile, a susținut Ellis. „Nu luați scurtături. Nu externalizați gândirea voastră, oricât de tentant ar fi acest lucru. Dacă sistemul este atât de fragil pe cât susțin unii, atunci efortul autentic nu va rămâne neobservat. Va ieși în evidență”, a scris ea.

Editorialul expertei a fost însă verificat cu serviciul de detectare Pangram, un program specializat în identificarea textelor generate de inteligența artificială, care l-a etichetat ca fiind realizat prin această tehnologie. La întrebările adresate de Guardian Australia, universitatea a confirmat că Ellis a folosit inteligența artificială pentru a redacta textul.

Reprezentanții instituției au explicat că, pentru redactare, prof. Ellis a încărcat 40.000 de cuvinte din propriile materiale originale în modelul lingvistic Copilot, pentru a-i sintetiza baza de cunoștințe.

Purtătorul de cuvânt al universității a adăugat că programe precum Pangram pot detecta utilizarea inteligenței artificiale, dar nu pot determina dacă aceasta a fost adecvată sau inadecvată. El a precizat că instituția consideră utilizarea IA în acest caz ca fiind „adecvată”.

Articolul nu menționa însă nicăieri utilizarea acestei tehnologii pentru redactare.

Prof. Cath Ellis. Sursa foto: site-ul Universității Western Sydney

Textul, eliminat din ziar

Ca urmare, redactorul-șef al Sydney Morning Herald, Jordan Baker, a anunțat eliminarea textului de pe site, precizând că publicația nu a fost informată de autor sau de universitate cu privire la utilizarea tehnologiei. „În mod evident, acest lucru este inacceptabil și investigăm mai departe”, a declarat Baker.

Politica editorială a companiei-mamă, Nine, permite jurnaliștilor să folosească inteligența artificială doar pentru cercetare inițială și generare de idei, dar stipulează clar: „IA nu va fi utilizată pentru a scrie articole destinate publicării”.

Regulamentul mai prevede că textul generat de IA trebuie etichetat vizibil, însă utilizarea ca instrument de asistență nu necesită declarare.

Incidentele de acest fel devin tot mai frecvente în mass-media globală. Publicația Crikey a retras mai multe articole după ce s-a descoperit că un autor a folosit IA pentru corectarea textelor. La rândul său, New York Times a întrerupt colaborarea cu un jurnalist independent care a utilizat IA la o recenzie.

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