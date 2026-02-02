Expirarea unui tratat crucial, săptămâna aceasta, aduce SUA și Rusia în pragul unei noi curse a înarmării nucleare. Ce înseamnă asta

Ultimul tratat între Rusia și SUA privind controlul armelor nucleare, cunoscut sub numele de New START, expiră pe 5 februarie, scrie Reuters.

Statele Unite și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmării nucleare pentru prima dată de la Războiul Rece, dacă nu vor ajunge la un acord de ultim moment, înainte ca ultimul tratat de control al armamentului să expire, joi.

Tratatul New START urmează să expire pe 5 februarie.

Fără acesta, nu ar mai exista restricții privind arsenalele nucleare cu rază lungă de acțiune pentru prima dată din 1972, când Richard Nixon și liderul sovietic Leonid Brejnev au semnat două acorduri istorice, cu ocazia primei vizite a unui președinte american la Moscova.

Președintele rus Vladimir Putin a propus ca cele două părți să respecte limitele existente privind rachetele și ogivele încă un an, în vederea unor viitoare negocieri, dar președintele american Donald Trump nu a răspuns încă în mod oficial.

Trump a declarat luna aceasta că „dacă (tratatul) expiră, expiră” și că ar trebui înlocuit cu unul mai bun.

„Ceasurile ticăie”

Unii politicieni americani au susținut că Trump ar trebui să respingă oferta lui Putin, permițând Washingtonului să-și mărească arsenalul, pentru a contracara o rapidă acumulare de arme nucleare din partea Chinei.

Trump a spus că dorește să urmărească „denuclearizarea” atât cu Rusia, cât și cu China.

Dar Beijingul a spus că este nerezonabil să se alăture negocierilor de dezarmare, în condițiile în care arsenalele deținute de SUA și Rusia sunt mult mai mari decât al său.

Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat luni că, dacă noul tratat START va expira fără a fi înlocuit, lumea ar trebui să fie alarmată.

„Nu vreau să spun că acest lucru înseamnă imediat o catastrofă și că va începe un război nuclear, dar (expirarea) ar trebui totuși să alarmeze pe toată lumea”, a declarat Medvedev pentru Reuters, TASS și bloggerul rus de război WarGonzo într-un interviu acordat la reședința sa din afara Moscovei.

„Ceasurile (apocalipsei) ticăie și, evident, trebuie să accelereze”, a spus el.

Importanța tratatelor nucleare

Încă din perioada cea mai sumbră a Războiului Rece, când Statele Unite și Uniunea Sovietică se amenințau reciproc cu „distrugerea reciprocă” în cazul unui război nuclear, ambele părți au considerat tratatele de limitare a armamentului drept o modalitate de a preveni o neînțelegere cu potențial fatal sau o cursă a înarmării dezastruoasă din punct de vedere economic.

Tratatele nu numai că stabilesc limite numerice pentru rachete și focoase, ci impun părților să împărtășească informații – un canal esențial pentru „a încerca să înțeleagă punctul de vedere al celeilalte părți și care sunt preocupările și motivațiile acesteia”, a declarat Daria Dolzikova de la think-tank-ul RUSI din Londra, citată de Reuters.

Fără un nou tratat, fiecare dintre părți ar fi obligată să acționeze în conformitate cu cele mai pesimiste ipoteze privind armele pe care cealaltă parte le produce, le testează și le desfășoară, a declarat și Nikolai Sokov, fost negociator sovietic și rus în domeniul armamentului.

„Este un proces care se autoalimentează. Și, desigur, dacă ai o cursă a înarmării nereglementată, lucrurile vor deveni destul de destabilizante”, a spus el.

Încheierea unui nou tratat ar fi o sarcină dificilă

De la căderea Uniunii Sovietice, Rusia și Statele Unite au înlocuit și actualizat în repetate rânduri tratatele din perioada Războiului Rece care limitau așa-numitele arme strategice pe care le îndreptau una împotriva celeilalte, către orașele și bazele militare.

Cel mai recent tratat, New START (Noul tratat START), a fost semnat în 2010 de președintele american Barack Obama și Dmitri Medvedev, care era atunci președinte al Rusiei pentru un mandat de patru ani.

Acest tratat limitează numărul de ogive strategice desfășurate la 1.550 pentru fiecare parte, cu nu mai mult de 700 de sisteme de lansare de pe uscat, mare sau aer, cu ajutorul rachetelor balistice intercontinentale, rachetelot lansate de pe submarine sau bombardierelor grele.

Înlocuirea acestuia cu un nou tratat nu ar fi o sarcină simplă. Rusia a dezvoltat noi sisteme cu capacitate nucleară – racheta de croazieră Burevestnik, racheta hipersonică Oreșnik și torpila Poseidon – care nu intră în cadrul noului tratat START.

Iar Trump a anunțat planuri pentru un sistem de apărare antirachetă spațial „Golden Dome”, pe care Moscova îl consideră o încercare de a schimba echilibrul strategic.

Între timp, arsenalul Chinei crește și el, nefiind controlat de acordurile dintre Washington și Moscova. Beijingul are în prezent aproximativ 600 de ogive, iar Pentagonul estimează că va avea peste 1.000 până în 2030.

O „provocare existențială” pentru SUA

O comisie bipartidă a Congresului a declarat în 2023 că Statele Unite se confruntă acum cu o „provocare existențială” din partea nu a unuia, ci a doi adversari nucleari, și că trebuie să fie pregătite pentru războaie simultane cu Rusia și China.

Recomandările comisiei includeau pregătirea pentru scoaterea din depozit a focoaselor nucleare strategice eliminate în cadrul New START și păstrate într-un stoc de rezervă.

Acest lucru ar putea implica restaurarea focoaselor nucleare retrase de pe rachetele balistice intercontinentale Minuteman III și de pe rachetele Trident D5 lansate de pe submarine, precum și revenirea la roluri nucleare a aproximativ 30 de bombardiere strategice B-52 convertite pentru misiuni convenționale.

„Focosele sunt acolo. Rachete sunt acolo. Nu cumpărăm nimic nou”, a declarat un fost înalt oficial american implicat în politica privind armele nucleare, care a solicitat să rămână anonim.

Fostul oficial se aștepta doar la creșteri „modeste” ale focoaselor, în cazul în care Trump ar ordona aceste opțiuni.

Dar Kingston Reif, un fost oficial al Pentagonului care lucrează acum la organizația de cercetare RAND, a declarat recent că, în cel mai bun caz, Statele Unite ar putea „dubla, cu aproximație” numărul de focoase nucleare desfășurate față de limita stabilită în noul acord START, în timp ce Rusia ar fi în măsură să adauge aproximativ 800.

Ambele părți ar avea nevoie de cel puțin o bună parte a anului pentru a face schimbări semnificative, a spus el.

Oferta lui Putin divizează opiniile în SUA

În cercurile politice din Statele Unite, opiniile sunt împărțite cu privire la oferta lui Putin de a menține limitele existente timp de un an.

Trump ar trebui să ia măsuri „pentru a reduce riscul unei curse a înarmării nucleare inutilă și pentru a reduce riscul unei interpretări catastrofale (a intențiilor celeilalte părți) care ar putea scăpa de sub control în timpul unei crize”, a spus pentru Reuters Paul Dean, fost oficial în domeniul controlului armamentului, care lucrează acum pentru Nuclear Threat Initiative, un grup de advocacy.

Susținătorii controlului armamentului subliniază că Statele Unite se confruntă deja cu cheltuieli enorme din cauza unui program de modernizare a forței nucleare – care include un nou submarin, un bombardier și o rachetă balistică intercontinentală – care suferă întârzieri grave și depășiri masive de costuri.

Biroul bugetar al Congresului, care este independent, estimează că modernizarea, întreținerea și operarea forțelor nucleare vor costa contribuabilii americani aproape 1 trilion de dolari între 2025 și 2034.

„Dacă SUA depășesc limitele impuse de noul tratat START prin încărcarea de ogive, Rusia va face același lucru, iar China va folosi acest lucru ca o altă scuză pentru a-și consolida arsenalul nuclear”, a declarat pentru Reuters senatorul democrat Ed Markey, unul dintre principalii susținători ai controlului armamentului.

„În cele din urmă, Trump va fi declanșat o nouă cursă a înarmării de care nu avem nevoie și pe care nu o putem câștiga. Mai multe arme nu ne vor face mai siguri”, a spus acesta.

De cealaltă parte a dezbaterii, experții și foștii oficiali spun că SUA nu ar trebui să aibă încredere în Putin, menționând că acesta a oprit inspecțiile reciproce în cadrul New START în 2023 din cauza sprijinului acordat de SUA Ucrainei în războiul cu Rusia.

Franklin Miller, membru al comisiei bipartizane a Congresului, a declarat că amenințările din partea Rusiei și Chinei necesită o creștere a numărului de ogive nucleare strategice americane desfășurate.

„Acum trebuie să fim capabili să descurajăm simultan Rusia și China”, a spus Miller. „Forța la care tratatul a limitat SUA în 2010 nu este suficientă pentru a face față împreună Rusiei și Chinei”, a adăugat el.