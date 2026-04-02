Explicațiile lui Bolojan privind reducerea accizei la carburanți. „Trebuie să vezi ceea ce îți permiți să faci”

Premierul Ilie Bolojan a spus, la Europa FM, că Guvernul a luat în calcul varianta unei reduceri voluntare de prețuri din partea companiilor care comercializează carburanți, însă acest lucru nu este permis de situația din piață, astfel că statul își va asuma doar o reducere a accizei.

Ilie Bolojan a respins ideea că Guvernul ar profita de creșterea prețurilor la carburanți prin încasări mai mari de TVA întrucât banii astfel obținuți au fost direcționați către compensarea creșterii de prețuri.

„Am prelungit scheme de sprijin cu sume mai mari în care achităm o treime din acciză pentru transportatori. Agricultorii sunt practic scutiți de acciză ceea ce înseamnă cumulat un miliard de lei, sume de la bugetul de stat”, a spus premierul.

Reducerea va fi aplicată de săptămâna viitoare

El a precizat că Guvernul va adopta reducerea accizei la motorină cu 30 de ani, ceea ce înseamnă 11% din valoarea accizei.

„Uneori ai vrea să faci anumite lucruri, dar trebuie să vezi ce poți face sau ceea ce îți permiți să faci. Cu deficitele pe care le avem, ceea ce își permite România este să vină cu această măsură”, a motivat Bolojan.

El a amintit că plafonarea adaosurilor comerciale la nivelul mediu din 2025 a produs deja o reducere tot cu 30 de bani, după care, de săptămâna viitoare, va veni și reducerea accizei cu 30 de bani.

„Varianta a doua, de reducere voluntară, prin care și statul și firmele să contribuie cu aceeași sumă nu a fost susținută de firme nu pentru că nu și-ar fi dorit, ci pentru că există niște condiții în piață”, a spus Ilie Bolojan.

Astfel, firmele din domeniu au spus că „nu au spațiu” pentru o reducere voluntară a profiturilor și că astfel vor fi obligate să renunțe la importuri și, implicit, să apară riscul de penurie.

„România își produce combustibilii parțial în țară, din țiței românesc, sau din petrol importat. Ce se produce din petrol românesc am supraimpozitat ca profit astfel încât banii obținuți din resursele noastre să se întoarcă la cetățeni”, a precizat Ilie Bolojan.

În condițiile în care România este dependentă de importuri de motorină, importurile trebuie să se facă la prețurile de pe piața internațională, a adăugat primul-ministru.

Ce a decis grupul de lucru de la Guvern

Grupul de lucru constituit la Guvern pentru gestionarea crizei carburanților a decis joi, un nou set de măsuri pentru temperarea creșterii prețurilor la carburanți, în urma consultărilor dintre autorități și operatorii din piață. Acestea vor fi aprobate printr-o ordonanță de urgență, într-o ședință extraordinară a Guvernului care va avea loc vineri.

Va fi aplicată o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. Grupul de lucru a mai hotărât că nu va mai fi permisă decât o actualizare pe zi a prețurilor la pompă.

Acciza în acest moment este de 2,8 lei / litru, iar prețul motorinei la pompă este în jur de 10 lei/litru.

Eficiența măsurilor aflate în vigoare va fi evaluată periodic pentru a stabili dacă este nevoie să fie modificate.