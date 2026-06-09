Explicațiile Poliției Locale Constanța, după ce un agent a bătut un șofer de TIR: „Urmările ar fi putut fi catastrofale”

Anchetă internă la Poliția Locală Constanța, după ce un agent i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe un șofer de TIR care a provocat un accident în municipiu. Sursă foto: Captură video

Reprezentanţii Poliţiei Locale din Constanța au explicat, marţi, cum a decurs intervenţia în cazul şoferului de TIR care a lovit 8 mașini și un autobuz, după ce presa locală a publicat imagini care îl arată pe un agent al instituției din subordinea Primăriei că s-a urcat pe cabina camionului, i-a dat bărbatului cu spray lacrimogen în ochi, apoi l-a lovit cu piciorul.

Reprezentanţii Poliţiei Locale au transmis că luni, în jurul orei 17.30, un echipaj de Poliţie Locală se afla la semaforul de pe bulevardul Aurel Vlaicu la intersecţia cu bulevardul Tomis când a observat că un TIR a intrat pe spaţiul verde, a rupt un stâlp de iluminat public şi s-a oprit într-un copac.

„Au coborât din autospeciala de serviciu să verifice starea conducătorului auto, moment în care au fost abordaţi de către un cetăţean, iar din spusele acestuia ansamblul de vehicule intrase în coliziune cu mai multe autovehicule la aproximativ un kilometru distanţă de locul de care acesta se afla la acel moment, refuzând să oprească la insistenţele persoanelor din jur, fapt pentru care acesta a plecat în urmărirea ansamblului de vehicule până când acesta a rămas blocat”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Locale, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Polițiștii susțin că șoferul a vrut să plece

Ei au susținut că poliţiştii locali au încercat să vorbească cu şoferul, dar acesta a încercat să plece de la locul accidentului.

„Având în vedere toate aceste aspecte, poliţiştii locali au iniţiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestuia în mod repetat să descuie portiera, deoarece la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată, să oprească motorul – deoarece acesta încerca să bage în viteză şi să îşi continue deplasarea – şi să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Având în vedere că la numeroasele solicitări ale poliţiştilor locali acesta nu a dat curs, încercând sa îşi continue deplasarea şi ţinând cont de aspectele cetăţeanului respectiv, pentru a preveni o tragedie, aceştia au folosit mijloacele din dotare, respectiv tomfa si spray iritant lacrimogen, cât şi forţa pentru a încerca imobilizarea conducătorului auto”, au mai precizat reprezentanţii Poliţiei Locale, instituție care se află în subordinea Primăriei.

Ei mai susțin că după două minute la locul faptei au sosit şi echipaje ale Poliţiei Municipiului Constanţa, care, împreună cu poliţiştii locali, au reuşit să pătrundă în cabină, au oprit motorul şi l-au imobilizat pe conducătorul auto.

„Cercetare administrativă” în cazul polițistului local care a lovit cu piciorul șoferul de TIR

De asemenea, pentru că publicația locală Focus Press a publicat imagini în care un poliţist local îl loveşte cu piciorul pe şofer, reprezentanţii Poliţiei Locale au declarat că „a fost declanşată o cercetare administrativă, urmând ca la finalizarea acesteia să se dispună după caz măsurile legale în consecinţă”.

Totodată, reprezentanţii Poliţiei Locale au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din municipiul Constanţa şi au constatat că TIR-ul a intrat în oraş la ora 16.23, pe bulevardul I.C. Brătianu dinspre A2 şi şi-a continuat deplasarea pe mai multe bulevarde din municipiu, pe care nu avea voie să meargă, conform legislației.

„Precizăm faptul că acest ansamblu nu deţinea autorizaţie pentru a se deplasa pe acest traseu şi ţinând cont de modul în care acesta şi-a încheiat parcursul, intrând în coliziune cu mai multe autovehicule şi distrugând dotarile urbane, apreciem că a existat un real pericol pentru populaţie, iar dacă acesta nu ar fi fost imobilizat urmările ar fi putut fi catastrofale. Totodată, acesta a fost sancţionat în cuantum de 4.000 lei”, au mai afirmat reprezentanţii Poliţiei Locale.

Ce spune șoferul

Conform unor surse locale, şoferul în vârstă de 49 de ani din Oradea ar fi suferit o criză diabetică, iar atunci a scăpat TIR-ul de sub control. El a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi a rămas internat până marţi. Bărbatul susţine că i s-a făcut rău la volan şi că nu mai îşi aminteşte nimic din ce s-a întâmplat.

Şoferul a fost testat cu aparatele din dotarea Poliției, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările în acest caz.