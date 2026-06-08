Șoferul de TIR care a lovit 8 mașini și un autobuz în Constanța a primit spray lacrimogen și picioare din partea polițiștilor. Imagini cu intervenția, ce spune șeful poliției locale

Un șofer de TIR a lovit în mers nouă mașini și un autobuz cu călători, luni, în Constanța, iar apoi acesta a fost agresat fizic și verbal de către polițiștii constănțeni, potrivit imaginilor publicate de Focus Press.

Bărbatul în vârstă de 49 de ani a fost testat antidrog, rezultatul fiind negativ.

Bărbatul a pierdut controlul TIR-ului și a lovit opt mașini și un autobuz cu călători în apropierea Bulevardului Tomis, conform Focus Press, însă a continuat să circule.

Publicația mai scrie că șoferul a mai intrat în coliziune cu un scuar, un stâlp și un copac.

După impactul cu copacul, polițiștii au intervenit și i-au dat cu un spray lacrimogen în față, iar publicația citată mai spune că șoferul a fost și lovit de către agenți, cu picioarele, în încercarea de a-l scoate din autovehicul, după cum arată imaginile video publicate.

Șeful poliției locale a precizat pentru Focus Press că „aşteaptă raportul cu privire la modul intervenţiei, rămânând de văzut dacă se vor impune cercetări ulterioare”.

Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional:

Video: Focus Press

Video: Focus Press

În urma impactului, două persoane au fost transportate la spital, iar alte șase au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, conform Digi24.

„Din primele informaţii a reieşit faptul că un bărbat de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor şi semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei şi ar fi acroşat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât şi în mers, după care şi-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp şi un copac”, a transmis, într-un comunicat oficial, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.