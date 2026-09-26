Explozia de la o clădire din centrul Atenei: Două persoane au murit, patru sunt dispărute / Acolo stăteau două cupluri de turiști americani

Două persoane au murit și alte patru sunt date dispărute după ce o clădire de locuit s-a prăbușit în urma unei explozii într-o zonă turistică din centrul Atenei, a declarat sâmbătă un reprezentant al pompierilor greci, citat de Reuters.

Explozia de vineri a distrus o clădire cu două niveluri din Plaka, situată în apropierea unora dintre cele mai vizitate obiective turistice din Atena, printre care Acropola și Templul lui Zeus, rănind trei persoane, avariind casele, magazinele și mașinile din vecinătate și împrăștiind moloz și sticlă spartă până la o distanță de trei blocuri.

Echipele de urgență, echipate cu echipament greu, asistate de câini de salvare, căutau un cuplu de vârstnici care locuiau într-un apartament și patru turiști care erau cazați într-un altul.

Sâmbătă, în timp ce îndepărtau resturile din clădirea transformată într-un haos de metal contorsionat, țigle sparte și plăci de beton, au găsit cadavrele unui bărbat și ale unei tinere, a spus reprezentantul pompierilor.

Obiecte de uz casnic și haine erau împrăștiate printre dărâmături.

„Operațiunea de căutare nu este ușoară, deoarece cea mai mare parte a clădirii s-a prăbușit și există risc pentru clădirile adiacente, care au fost evacuate din motive de siguranță”, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a poliției, Constantina Dimoglidou, pentru postul public de televiziune ERT.

Turiștii – două cupluri de americani – trebuiau să părăsească hotelul pentru a prinde un zbor de la aeroportul din Atena vineri la ora 15:00, dar nu s-au prezentat la check-in, a declarat o sursă din cadrul poliției.

La acest moment tot nu este stabilită definitiv cauza exploziei ce a avut loc într-o zonă în care se află numeroase hoteluri și locuințe de închiriat pe termen scurt. Primarul Atenei, Haris Doukas, a declarat vineri că este probabil ca incidentul să aibă legătură cu infrastructura de gaze: „Ceva a mers teribil de rău.”