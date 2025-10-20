Explozia din Rahova: ANAF susține că firma care avea contract cu blocul pentru revizia gazelor era inactivată fiscal de câteva luni

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Alex Nicodim

ANAF a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă de la jumătatea anului curent, se arată într-un comunicat al Fiscului. Aceasta este firma despre care locatarii blocului din Rahova care a explodat vineri spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele.

Având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), ANAF face precizarea că acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscală începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăți, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal.

„Declararea în inactivitate fiscalã a acestei societãți s-a realizat la solicitarea Direcției Generale Antifraudã Fiscalã, în contextul acțiunii numită generic «Cuibul cu fantome», motivat de faptul că societatea nu funcționa la domiciliul fiscal declarat”, se arată în comunicatul ANAF.

Potrivit prevederilor art. 31 ”Domiciliul fiscal în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central”, alin. (1), lit. c) din Codul de procedurã fiscalã, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înțelege sediul social sau locul unde se exercitã gestiunea administrativã și conducerea efectivã a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizeazã la sediul social declarat, explică ANAF.

Potrivit Fiscului, la adresa din București, str. Argentina nr. 25, sector 1 nu existau condiții legale pentru realizarea unor activitãți de natura celor menționate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedurã fiscalã.

AMPCgaz, într-un sediu cu alte 2.000 firme

Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz) este o firmă înființată în iulie 2020, în București, având ca obiect de activitate „Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat”, potrivit datelor Termene.ro. La adresa firmei, strada Argentina 25, au fost înregistrate peste 2.200 de alte firme, multe dintre ele fiind radiate.

Compania figurează cu trei angajați. Anul trecut a înregistrat o pierdere de 83.000 de lei, la o cifră de afaceri de 642.000 de lei.

Pe site-ul firmei scrie că se ocupă de verificarea instalațiilor de gaze și de revizii în București și Ilfov, fiind autorizată ANRE și ISCIR. „Lucrări sigure, conforme și moderne”, se prezintă AMPCgaz pe site.

Firma este deținută în totalitate de Mircea Alexandru Nițulescu, care mai are și firma NZZ Word SRL, înființată anul acesta.

Locatarii spun că firma era recomandată de Distrigaz

Asociația de locatari din blocul din Rahova care a explodat vineri avea contract cu firma Amproperyconstruct SRL (AMPCgaz) despre care locatarii spun că a rupt sigiliul pus, cu o zi înainte, de Distrigaz Sud Reţele, potrivit unui document obţinut de Antena 3 CNN.

Contractul a fost semnat joi, 16 octombrie. Administratora blocului a declarat jurnaliştilor, că această firmă le-a fost recomandată de Distrigaz Reţele Sud pentru a efectua verificarea instalaţiilor şi reparațiile.

Într-un răspuns pentru HotNews, Distrigaz spune că „înștiințarea înmânată clienților, prin care aceștia sunt invitați să consulte lista firmelor autorizate de ANRE, se face în conformitate cu legislația în vigoare”.

În contractul prezentat de Antena 3 se arată că firma este posesor de autorizație ANRE și că obiectul contractului îl reprezintă „prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalației de gaze după un eveniment gaz oprit”.

Administratora blocului a declarat, potrivit Antena 3, că sigiliul pus de Distrigaz Sud Rețele cu o zi înainte de explozie a fost rupt de firma AMPCgaz.