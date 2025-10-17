Explozia din Rahova: O tânără care a murit sub dărămături era însărcinată, anunță Raed Arafat

O tânără însărcinată se numără printre cele trei persoane care au murit în explozia produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei.

Secretarul de stat Raed Arafat a precizat pentru HotNews că tânăra gravidă avea 21 de ani.

Ea a fost găsită sub dărâmături de către forțele de intervenție care continuă și la această oră căutările în blocul din Rahova unde două din cele 8 etaje s-au prăbușit în urma deflagrației.

Într-o conferință de presă susținută vineri, Raed Arafat a dat detalii și despre cele 14 persoane rănite.

„14 persoane rănite au transportate la spitale şi trei au refuzat transportul la unităţi sitaliceşti. Din cele 14 transportate la spital, vorbim de două cazuri grave, dintre care un copil. Ambii răniţi grav au fost intubaţi la faţa locului. Dintre persoanele transportate la spital, există şi persoane care au fost duse acolo pentru că erau persoane în vârstă, evacuate, pe care nu aveam cum să le ţinem în stradă, aşa că au fost transferate la spital până li se vor găsi locuri unde vor fi relocate”, a precizat Arafat.