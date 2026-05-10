Explozie a unei ambarcațiuni într-o atracție populară din Miami. Cel puțin 11 oameni au ajuns la spital

Cel puțin 11 oameni au ajuns la spital după o explozie produsă sâmbătă la bordul unei ambarcațiuni aflate în Haulover Sandbar, la nord de Miami Beach, statul american Florida, transmite BBC.

Autoritățile au anunțat că au intervenit după o sesizare privind o „posibilă explozie a unei ambarcațiuni” pe bancul de nisip Haulover Sandbar, o atracție turistică populară.

Nu este clar ce a cauzat explozia. Ambarcațiunea era una închiriată, iar la bord se aflau aproximativ 14 persoane, potrivit NBC 6 South Florida.

11 persoane au fost transportate la spitalele locale pentru a fi tratate pentru arsuri și leziuni traumatice, a spus șeful batalionului de pompieri și salvare din Miami-Dade, Juan Arias.

Martorii au descris scene de haos după explozie.

„Am văzut trei persoane care au sărit din barcă”, a declarat un martor ocular și proprietar de bărci de închiriat din zonă, Patrick Lee, pentru CBS News.

„Am văzut mulți dintre ei cu arsuri pe tot corpul și am spus că este un foc puternic”, a adăugat Lee.

Haulover atrage anual sute de turiști în vacanță de primăvară și alți vizitatori orientați spre vacanțe. Situată în ape puțin adânci, bancul de nisip este căutat pentru navigația cu barca. De asemenea, caiaciștii coboară în mod regulat pe apă.