Explozie într-un bloc din Caracal din cauza unei acumulări de gaze

O explozie s-a produs, sâmbătă seară, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Caracal, judeţul Olt, nefiind urmată de incendiu. Proprietara locuinţei a fost transportată la spital cu arsuri, informeză News.ro.

Un număr de 25 de persoane au fost evacuate din bloc, informaţiile preliminare arătând că sunt afectate patru locuinţe. Pompierii afirmă că explozia a fost cauzată de o acumulare de gaze provenită de la aragaz.

„Din datele preliminare puse la dispoziţie de echipa Inspectoratului de Stat în Construcţii, structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată. Acumularea de gaz s-a produs, cel mai probabil, de la un aragaz. Proprietara apartamentului, în vârstă de 57 de ani, prezenta arsuri, gradul I şi II, la nivelul feţei şi membrelor superioare. Pacienta a fost transferată de un echipaj SAJ la Spitalul Slatina”, a anunţat ISU Olt.

Potrivit sursei citate, locatarii se pot întoarce în locuinţe. Alimentarea cu gaze este sistată în continuare pe scara afectată de explozie.

„Până în acest moment, din imobilul cu regim de înălţime parter + 4 etaje, au fost evacuate 25 de persoane. Proprietara apartamentului în care s-a produs explozia prezintă arsuri pe aproximativ 10% din suprafaţa corporală şi a fost transportată la Spitalul Caracal. Din evaluarea preliminară sunt afectate 4 locuinţe”, a precizat sursa citată.