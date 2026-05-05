Explozie la o fabrică de artificii din China, 21 de morți

LIUYANG, CHINA - 5 mai: Explozie la o fabrică de artificii din provincia Hunan din China Credit line: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

O explozia la o fabrică de artificii din provincia Hunan din China a ucis 21 de persoane și a rănit 61 de persoane, potrivit presei de stat, citate de BBC.

Explozia de la fabrica de artificii Huasheng a avut loc luni, în jurul orei locale 16:40 (08:40 GMT), în orașul Liuyang, determinând echipa de salvare să evacueze toate persoanele aflate pe o rază de 3 km în jurul fabricii.

Autoritățile au desfășurat aproape 500 de persoane pentru a efectua operațiuni de căutare și salvare și pentru a trata răniții, în timp ce roboții au fost folosiți pentru a-i găsi pe cei blocați în clădire.

LIUYANG, CHINA – 5 mai: Explozie la o fabrică de artificii din provincia Hunan din China Credit line: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Poliția, care investighează cauza exploziei, a luat „măsuri de control” împotriva persoanei care conduce compania de artificii, a relatat presa de stat chineză.

Autoritățile au declarat că două depozite de praf de pușcă din zona fabricii prezintă un risc ridicat pe fondul eforturilor de salvare, au relatat presa de stat.

Echipele de salvare au fost nevoite să evacueze pe toți cei aflați pe o rază de 3 km (1,9 mile) în jurul instalației de artificii. De asemenea, au implementat măsuri precum umidificarea zonei pentru a „preveni accidentele secundare în timpul salvării”.

Impactul exploziei a fost atât de distructiv încât geamurile unei clădiri rezidențiale din apropierea fabricii au fost, de asemenea, sparte, a remarcat un reporter CCTV într-o transmisiune televizată de la fața locului.

Vârstele răniților variază între 20 și 60 de ani, iar unii au suferit leziuni osoase după ce au fost loviți de resturi zburătoare, conform raportului CCTV.