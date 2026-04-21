ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București. Incendiu la CET Vest / Ard 30 de tone de ulei / Anunțul lui Raed Arafat, în miez de noapte

O explozie puternică a fost auzită luni seară în vestul Capitalei. Autoritățile anunță că un incendiu s-a produs la termocentrala CET Vest și că acesta se manifestă cu flacără deschisă. Șeful DSU, Raed Arafat, a precizat că 30 de tone de ulei ard în aceste momente și că pompierii intervin pentru stingerea deflagrației.

Arafat a anunțat că este vorba de două transformatoare care au luat foc, dar problema o reprezintă „cele 30 de tone de ulei care sunt în proces de ardere”. Potrivit acestuia, pompierii intervin cu apă și spumă – ce se folosește în cazul acestui tip de incendiu.

00:55

Incendiul nu se mai manifestă cu flacără

Incendiul de la CET Vest nu se mai manifestă acum cu flacără, a anunțat ISU București.

Autoritățile precizează că depun eforturi în continuare pentru răcirea zonei de intervenție.

Conform ISU, cea mai recentă evaluare la fața locului arată că flăcările au afectat în total trei transformatoare electrice.

00:52

Risc de extindere a incediului

DSU spune că există riscul ca incendiul să se extindă la o clădire din vecinătate.

„Pompierii ISUBIF intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la doua transformatoare electrice care utilizează ulei ca agent de răcire (aproximativ 30 de tone fiecare) și la o stație electrică, în incinta CET Vest, situată pe bulevardul Timișoara, din municipiul București. Există posibilitate de propagare la o clădire aflată în proximitate”, a transmis DSU.

„Intervenția este în desfășurare, echipajele acționând pentru localizare”, menționează DSU.

00:29

Dispozitivul de pompieri, suplimentat

ISU a anunțat în urmă cu puțin timp că a fost oprită alimentarea cu energie electrică la nivelul obiectivului. „Pentru a asigura o cantitate suficientă de apă, a fost suplimentat dispozitivul cu opt autospeciale de stingere de mare capacitate (cisterne)”, conform unei informări din partea ISU.

„Intervenim în continuare pentru localizarea incendiului”, a adăugat ISU.

00:15

Anunțul șefului DSU

Șeful DSU a declarat că nu sunt victime și momentan nu există risc de extindere, dar „situația este în dinamică”.

Potrivit lui Arafat, „nu se va da RO-Alert, pentru că incendiul este departe de case”, dar acesta îi sfătuiește pe locuitorii din zonă să țină geamurile închise.

„Este vorba de două transformatoare care au luat foc, există 30 de tone de ulei care de fapt sunt în proces de ardere. Au fost trimise acolo două mașini care lucrează la fața locului. Se intervine cu apă și spumă, ce se folosesc în astfel de situații pentru ulei și situația la acest moment este în dinamică. Nu avem victime. Nu se va da mesaj RO-ALERT, pentru că este departe de case și fumul nu este extrem de dens, din ce am înțeles de la colegii noștri. Așteptăm stingerea incendiului. Nu există risc de extindere”, a declarat, într-o intervenție prin telefon, șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.

„Roboții de stingere sunt la mentenanță, din păcate. Așa s-a întâmplat, roboții nu sunt acum în București, sunt la mentenanță în țară. Pompierii vor lucra acum fără roboți, dar nu există risc de explozie pentru ei, este problema arderii uleiului, care trebuie pusă sub control”, a precizat șeful DSU.

Știrea inițială: „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs în incinta C.E.T. Vest, din Capitală. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la două transformatoare electrice”, a transmis ISU București.

Până în momentul de față nu au fost înregistrate victime, menționează autoritățile.

„Intervenim cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare si două echipaje SMURD”, precizează ISU.

Conform relatărilor unor martori, s-au produs fluctuații de energie electrică, înaintea exploziei, o scădere a tensiunii electrice înregistrându-se pentru scurt timp în mai multe zone din Capitală.