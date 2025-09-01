VIDEO Explozie urmată de incendiu la o fabrică din Sebeş. Două dintre cele patru persoane rănite, transportate la spitale din țară, după ce au suferit arsuri

Patru persoane, dintre care două cu arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală, au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş, a transmis Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Cele două persoane care au suferit arsuri vor fi transportate cu elicoptere SMURD la două spitale din țară, a anunțat și ministerul Sănătății.

UPDATE: Ministerul Sănătății a anunțat că una dintre cele două persoane care au suferit arsuri este ventilată mecanic. Ea va fi transportată cu elicopterul SMURD-DSU la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” din Timișoara.

Cel de-al doilea pacient va fi adus, în funcție de starea sa, la București, la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni.

Elicoptere SMURD au fost mobilizat pentru preluarea victimelor.

Momentan nu au fost identificate alte victime cu arsuri grave, a transmis aceeași sursă, pe pagina sa de Facebook.

Incendiul a izbucnit luni dimineață, în urma unei explozii produse la fabrica de prelucrare a lemnului din municipiul Sebeș. ISU Alba a anunțat că a fost activat Planul roșu de intervenție.

La locul evenimentului au fost alocate 5 mașini de stingere, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 2 ambulanțe SAJ și un elicopter SMURD. În sprijin au fost trimise și 1 echipaj CBRN de la ISU Sibiu, respectiv autospeciala pentru transport roboți de la ISU Mureș.

Până în acest moment au fost identificate patru victime conștiente, a mai transmis DSU.

Ministerul Sănătății a anunțat că două dintre cele patru persoane rănite au suferit arsuri de gradul II/III și primesc îngrijiri medicale. Pentru transportul lor la spital au fost mobilizate elicoptere SMURD.

De asemenea, ministerul a anunțat că a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București și cel de-al doilea, la Spitalul Județean de Urgență Iași.