Explozie urmată de incendiu puternic la o fabrică din orașul Brașov. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie

O explozie s-a produs, miercuri dimineaţă, la hala unei fabrici de lemn din municipiul Braşov. Deflagraţia a fost urmată de un incendiu, iar în zonă sunt degajări mari de fum. Nu sunt victime, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit presei locale, explozia s-a produs la fabrica Kronospan din cartierul Stupini.

„Explozia s-a produs la o fabrică de produse din lemn, iar incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul unui transportor de rumeguș”, potrivit IGSU.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului Brașov a fost activat Planul Roșu de Intervenție. El a fost între timp dezactivat.

„În urma recunoașterii efectuate la locul evenimentului, nu au fost identificate victime. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, iar în aceste momente echipajele de intervenție acționează pentru localizarea acestuia”, potrivit autorităților.

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă și 2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean. Misiunea este în dinamică, au precizat autoritățile.