Explozii în Riad, unde aeroportul ar trebui să se redeschidă după două săptămâni

Noi explozii au zguduit Riadul duminică dimineața, după ce autoritățile au emis mesaje de alertă, în contextul în care gruparea Houthi din Yemen își continuă atacurile împotriva regatului, unde aeroportul internațional al capitalei urma să se redeschidă după două săptămâni de închidere, potrivit AFP.

Forțele Houthi susținute de Iran și coaliția militară condusă de Arabia Saudită, care sprijină forțele guvernamentale yemenite, își lansează atacuri reciproc aproape zilnic de la reluarea conflictului din Yemen, în luna iulie.

Amploarea atacurilor îndreptate împotriva Riadului în ultimele săptămâni este fără precedent de la începutul războiului din Yemen, din 2014, care opune gruparea Houthi forțelor guvernamentale.

Aeroportul internațional al capitalei saudite a fost vizat în repetate rânduri, provocând victime, în special pe 10 octombrie: un atac asupra unui terminal de pasageri a provocat moartea a 13 persoane și a rănit sute de oameni, ceea ce a determinat autoritățile să închidă aeroportul.

Sâmbătă, aeroportul anunțase reluarea zborurilor pentru duminică, după două săptămâni de închidere. Duminică dimineață, însă, nu era clar dacă își reluase activitatea.

Purtătorul de cuvânt militar al houthi, Yahya Saree, a declarat sâmbătă că forțele sale au fost din nou ținta unui atac, fără ca Riadul să facă vreun comentariu.

În contextul redeschiderii programate a aeroportului, purtătorul de cuvânt al Houthi a avertizat duminică sectorul aerian „împotriva utilizării aeroportului King Khalid din Riad, având în vedere că acesta (…) constituie o țintă militară” pentru Houthi, a scris el într-un comunicat.

Yahya Saree a adăugat: dacă aeroportul își reia activitatea, „regimul saudit va trebui să-și asume consecințele”.

Duminică dimineață, s-au auzit trei explozii, potrivit unui jurnalist France Presse din capitala saudită. Anterior, locuitorilor li s-au trimis mesaje de alertă prin telefon pentru a-i avertiza cu privire la „o amenințare aeriană” și a-i îndemna să se adăpostească.

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