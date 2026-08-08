Explozii la Kiev. Trei persoane au murit după un bombardament rus lângă capitala Ucrainei

Trei persoane, printre care și un copil, au murit sâmbătă, în atacuri rusesști, în regiunea din jurul capitalei Kiev, a declarat un oficial ucrainean, scrie Reuters.

Timur Tkachenko, șeful administrației regionale din Kiev, a declarat că au fost înregistrate atacuri rusești în trei localități din raionul Borispil, situat în apropierea capitalei.

Alte trei persoane au fost rănite în urma atacului, a adăugat el.

În capitală, au fost semnalate incendii în două cartiere, a declarat primarul Vitali Klitschko, în urma unei alerte de raid aerian.

Martorii Reuters au auzit mai multe explozii puternice care au zguduit centrul orașului.

Ucraina se confruntă cu o lipsă cronică de sisteme de apărare aeriană capabile să doboare rachetele balistice rusești.