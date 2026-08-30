„Exploziile erau tot mai puternice. Așa am aflat că era un depozit de muniție peste drum de noi”. Anchetă în Kiev, după atacul rusesc în care au murit 38 de civili / Ce spun supraviețuitorii

Localnicii din Mila, un sat din regiunea Kiev, nu știau că un depozit de muniție se află în apropiere de casele lor. Au aflat în urma unui atac rusesc, în care au murit 38 de persoane, printre care și primarul. Kievul anunță că va cerceta de ce a fost depozitată acolo muniție. „Neglijență criminală”, a spus premierul ucrainean, în timp ce Zelenski a trnsmis și el un avertisment.

În jurul orei 08.10 al zilei de 28 august, o dronă rusească a lovit o țintă în satul Mila, la 5 kilometri vest de Kiev de-a lungul autostrăzii Kiev-Ciop.

Atacul a provocat un incendiu de proporții, urmat de detonarea munițiilor, a transmis biroul procurorului general, scrie The Kyiv Independent.

Președintele Volodimir Zelenski a spus că atacul a vizat un depozit de muniție, declanșând un lanț de explozii ale obuzelor, minelor și dronelor depozitate. Sâmbătă, bilanțul anunțat era de 37 de morți. Azi, autoritățile au anunțat că încă o persoană rănită și-a pierdut viața.

„Arăta ca lava, doar foc”

„Eram acasă, vorbeam cu copiii mei într-un apel video, când am auzit o explozie puternică. M-am gândit că cineva s-ar putea să aibă de ajutor, eu lucrasem în zona aceea. Mi-am schimbat hainele și am plecat. Am mers cam 100 de metri când a avut loc încă o explozie, extrem de puternică”, a relatat o localnică, Stefania Torska.

„După cum a descris nepotul meu mai târziu, arăta ca lava – doar foc, o masă enormă de flăcări ridicându-se la înălțime în aer. Mi-am dat seama că dacă rămâneam unde eram, s-ar fi prăbușit peste mine și aș fi ars de vie. Am început să fug. Nu știu cum de am reușit să fug așa repede, dar focul m-a ajuns când aproape ajunsesem de poartă”, a mai spus femeia.

Tara Didici, primarul localității Dmitrivka, ce include și satul Mila, a fost ucis în atac, a spus guvernatorul regiunii Kiev, Timur Tkacenko, spunând că primarul fusese printre primii la locul atacului.

🙏🇺🇦 The explosion in the village of Myla was filmed by passengers of a minibus traveling along the Zhytomyr highway. pic.twitter.com/66r9iFFndv — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 29, 2026

„Am aflat că era un depozit de muniție peste drum de noi”

Natalia Kuznețova, medic veterinar la Mila, spune că era la serviciu când a început atacul, pregâtindu-se pentru o operație de urgență, astfel că echipa medicală s-a mutat într-un adăpost din perimetrul spitalului.

„Zidurile au început să se cutremure și plăcile de faianță să cadă. Pe măsură ce exploziile deveneau mai puternice, geamurile au început să se facă țăndări. Chiar și după a încetat alarma aeriană, am auzit în continuare explozii odată la câteva minute și simțeam clădirea cum se cutremură. Atunci ne-am dat seama că ceva se detonează în apropiere. Așa am aflat că era un depozit de muniție peste drum de noi”, a continuat Kuznețova.

Urmările asupra atacului rusesc asupra unui depozit de muniție, aflat în localitatea Mila, din regiunea Kiev | Foto: Profimedia

Femeia spune că nu au existat răniți în clinica veterinară, dar clădirea a fost considerabil avariată. „Totul din interior era răsturnat”, a mai spus Kuznețova.

Tetiana Bilețka, proprietara unei afaceri, se afla în satul Dmitrivka, la 2 km de locul exploziei. Bilețka a văzut drona care se îndrepta către depozitul unde a avut loc prima explozie.

„Am intrat imediat în casă și când am ajuns, a avut loc prima mare explozie și un nor în formă de ciupercă s-a ridicat către cer”, a povestit ea. Bilețka s-a adăpostit apoi în pivnița casei vecine, unde a stat timp de o oră și jumătate.

„Ne era frică să ieșim pentru că, la început, exploziile veneau odată la 20-30 de secunde și apoi, la propriu, în fiecare secundă. Unele mai slabe, altele mai zgomotoase. Din când în când, urechile îmi țiuiau”, a spus Bilețka, adăugând că trecea în fiecare zi pe lângă clădirile atacate, dar habar nu avea că acolo este depozitată muniție.

Urmările asupra atacului rusesc asupra unui depozit de muniție, aflat în localitatea Mila, din regiunea Kiev | Foto: Profimedia

Primarul a fost ucis de explozii

Femeia a spus că este în stare de șoc din cauza celor întâmplate, precum și din cauza veștii despre moartea lui Didici. „El a rămas în Dmitrivka în timpul ocupației și a ajutat pe toată lumea. Era foarte bine văzut și respectat, iar vestea este foarte dureroasă pentru localnici. Încă nu ne vine să credem”, a mai spus Bilețka.

Serviciile de urgență au continuat să stingă incendiile până în dimineața zilei de sâmbătă, peste 300 de persoane fiind implicate în operațiune. Cel puțin 130 de clădiri rezidențiale au fost avariate în atac și în exploziile subsevente. A fost avariată și un azil pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilități. Au fost evacuate 381 persoane, printre care 59 de copii.

Zelenski a spus că a fost informat despre incident de către primul-ministru Serhii Korețki și de ministrul de Interne Vîhivski, adăugând că „cei care au permis ca acest lucru să se întâmple trebuie să dea socoteală pentru deciziile lor”.

„Existe reglementări: muniția nu poate fi depozitată aproape de case sau de alte clădiri rezidențiale”, a spus președintele ucrainean.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a deschis o anchetă în ce privește atacul rusesc. SBU a precizat că atacul a fost realizat cu o dronă Geran-4.

Depozite ilegale de armament în localități

Primul-ministru Korețki a cerut și el tragerea la răspundere a celor vinovați, după o anchetă rapidă care să ducă la „o pedeapsă severă” pentru cei vinovați.

„În al cincilea an de invaziei să faci aceleași greșeli este o neglijență criminală. Toți cei responsabili, fără excepție, trebuie să înfrunte o pedeapsă severă astfel încât astfel de situații să nu se mai întâmple”, a scris Korețki pe Telegram.

Guvernul va aloca fonduri pentru sprijinirea și compensarea celor afectați de tragedia din districtul Bucea. Premierul a mai spus că guvernul său lucrează la măsuri prin care statul și economia să se adapteze la noile tactici rusești de atac.

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„Alarmele aeriene prelungite afectează nu doar siguranța oamenilor, ci și afacerile, lanțurile de aprovizionare, transporturile, școlile și alte sfere ale vieții cotidiene. Inamicul încearcă să paralizeze activitatea economică în capitală și orașele mari, astfel că abordările noastre și algoritmii de răspuns trebuie să se schimbe”, a spus Korețki.

Legea ucraineană interzice depozitarea muniției în interiorul orașelor sau aproape de zonele rezidențiale. Un atac rusesc asupra satului Vișneve din regiunea Kiev, pe 6 iulie, a arătat încălcarea acestei reguli.

Atacul de la Vișneve a provocat explozii la un depozit ce aparține companiei de stat Ukroboronprom, producătoare de armament, explizii ce au ucis opt persoane și au rănit alte 29. Depozitarea muniției a fost aprobată de doi oficiali ai Ukroboronprom care au fost apoi demiși.