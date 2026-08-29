Tragedie în Bucea, lângă Kiev, unde 27 de oameni au murit după o lovitură rusească. Zelenski acuză o greșeală gravă a celor de acolo: „Există reglementări în vigoare”

Cel puțin 27 de persoane au fost ucise în urma unui atac aerian rusesc desfășurat în timpul nopții asupra regiunii Kiev, a declarat sâmbătă guvernatorul Tymur Tkachenko, potrivit Reuters.

Într-o postare pe Telegram, acesta a adăugat că 42 de persoane au fost rănite și că peste 380 de persoane erau evacuate din zona lovită de atac, situată în districtul Bucea.

Atacul de vineri noapte a venit după două zile în care cu valuri frecvente de drone îndreptate împotriva orașului și a regiunii din jur, provocând pagube la depozite și locuințe și perturbând viața de zi cu zi.

„Muniția nu poate fi depozitată în apropierea locuințelor”

Președintele Volodimir Zelenski a sugerat că au murit atât de mulți oameni din cauză că era depozitată muniție într-o zonă civilă: „Cei care au permis ca acest lucru să se întâmple trebuie trași la răspundere pentru deciziile lor”.

„Anchetatorii din cadrul Poliției Naționale și ai Serviciului de Securitate al Ucrainei desfășoară o anchetă preliminară, iar dosarul penal a fost deschis sub acuzația de neglijență în exercitarea funcției. Există reglementări în vigoare – muniția nu poate fi depozitată în apropierea locuințelor sau a altor zone rezidențiale. Cu siguranță se vor trage concluziile corespunzătoare”, a scris liderul ucrainean pe X.

Potrivit lui Zelenski, acolo au fost înființate centre de coordonare la fața locului pentru a veni în ajutorul populației și au fost mobilizați 300 de angajați ai serviciului de urgență.

„Un depozit a fost lovit, urmat de o explozie. Din păcate, infrastructura din jur a suferit daune semnificative – clădiri rezidențiale, precum și un azil pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, au fost avariate. Până în prezent, au fost raportate 27 de victime. Una dintre victime a fost șeful comunității Dmytrivka, Taras Didych. El se afla în misiune de salvare a oamenilor”, a adăugat președintele ucrainean.