Extrădarea lui Sorin Oprescu, respinsă de judecătorii greci. Fostul primar general a invocat că este bolnav

Curtea de Apel Salonic a respins solicitarea de extrădare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, potrivit TVR Info și Antena3. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la instanța supremă.

Sorin Oprescu nu a fost prezent la termenul de judecată în care s-a luat această decizie motivând că este internat în spital.

De altfel, fostul edil, în vârstă de 74 de ani, a invocat că este bolnav și că în România nu sunt condiții de detenție corespunzătoare.

Este a doua oară când instanțele grecești au respins solicitarea de extrădare a lui Sorin Oprescu. Fostul primar al Capitalei a fost condamnat definitiv în România la 10 ani și 8 luni de închisoare, dar el a părăsit țara înainte de sentința finală.

În același an, a fost localizat în Grecia, dar instanțele elene au respins solicitarea de extrădare din cauza condițiilor de detenție din România.

În 4 octombrie 2025, Oprescu a fost reținut din nou pe aeroportul din Salonic, iar ulterior a fost pus în libertate pe cauţiune până la decizia definitivă privind extrădarea.

Pentru ce a fost condamnat Sorin Oprescu

Potrivit DNA, în perioada 2013 – 2015, un grup infracțional organizat, la care a aderat şi Sorin Oprescu, a înfiinţat în administraţia locală din Bucureşti un sistem prin care operatorii economici care doreau să primească anumite contracte din partea instituţiilor publice aflate în subordinea primarului trebuiau să remită o parte din profitul brut realizat.

În 5 septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit la locuinţa sa din Ciolpani suma de 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, director al Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti, bani care proveneau din acte de corupţie, potrivit DNA.

Procurorii spun că, începând cu finalul anului 2013, Sorin Oprescu a condus grupul infracţional organizat constituit de directorul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Bogdan Popa, care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipalităţii bucureştene.

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv în 13 mai 2022 la 10 ani și 8 luni de închisoare. În octombrie 2025, Curtea de Apel București i-a scăzut un an din condamnare după ce avocații au invocat decizii ale Curții Constituționale privind abuzul în serviciu, mai exact că una din faptele pentru care a fost condamnat a fost dezincriminată între timp.