Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată „fără nicio explicație” de autoritățile elene

Procuratura Generală din Republica Moldova a anunțat că procesul de extrădare al oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Decizia aparține Ministerului Justiției din Grecia și a fost comunicată pe 17 septembrie 2025 prin canalele Interpol, fără a fi precizate motivele.

Anunțul suspendării procesului de extrădare a fost făcut de Procuratură pe pagina oficială de Facebook. „Reafirmând angajamentul nostru de a informa societatea în mod transparent despre toate aspectele relevante legate de această procedură, comunicăm că, potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele”, se arată în comunicat.

Premierul Moldovei, Dorin Recean a reacționat imediat, tot pe Facebook.

„Am văzut comunicatul Procuraturii Generale referitor la extrădarea lui Plahotniuc. Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea. Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea pe mâna Rusiei și el va putea veni acasă liber, instituțiile trebuie să-l aducă acasă în cătușe. Și noi – cetățenii acestei țări – trebuie să ne asigurăm că toți sunt aduși în fața justiției și că acest proces nu este oprit.”

Vladimir Plahotniuc urma ă fie extrădat în Republica Moldova, a decis Curtea de Apel de la Atena, oraș în care oligarhul este în arest preventiv.

În ce dosare este cercetat Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc a condus Partidul Democrat, care s-a aflat la guvernare în Republica Moldova în perioada 2016-2019, dar a participat și la guvernarea din 2009. Oligarhul figurează în numeroase proceduri penale în Republica Moldova în legătură cu infracţiuni legate de deturnarea de fonduri de stat şi transferul ilegal al acestora în afara Republicii Moldova.

Vladimir Plahotniuc – cândva foarte influent în politica şi afacerile din Republica Moldova – a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, atunci când democraţii au pierdut puterea, și a fost dat în urmărire.

Pe masa procurorilor moldoveni sunt mai multe dosare în care fostul politician este acuzat de escrocherie şi spălare de bani, de crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, îmbogăţire ilicită, exces de putere, corupere activă şi fals în acte publice.

El a fost acuzat în Republica Moldova în dosarul „frauda bancară”, adică scoaterea din băncile moldovenești a unui miliard de dolari în 2014, dar este si cercetat pentru presupusa mituire a fostului preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon cu o geantă cu bani în schimbul unor favoruri politice. Dodon este cercetat în prezent în cadrul unui dosar deschis pe acest fapt și respinge acuzațiile care i se aduc.

Vladimir Plahotniuc este în prezent pe lista persoanelor sancţionate de UE, Marea Britanie, SUA şi Canada. Locul unde s-ar afla Plahotniuc nu este confirmat oficial, însă se vehiculează că acesta s-ar afla în Turcia ori în Emiratele Arabe Unite.