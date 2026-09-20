Extrema dreaptă AfD câștigă o nouă alegere în Germania. Partidul Stângii iese victorios la Berlin. Cancelarul Merz admite: „Un dezastru” / Ultimele rezultate exit-poll

Extremele s-au impus în fața centrului în Germania. Extrema dreaptă i-a învins duminică pe social-democrați în Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Partidul Stângii i-a învins pe creștin-democrați la Berlin. În ambele cazuri, Friedrich Merz este cel aflat sub presiune.

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat alegerile regionale într-un nou land estic – Mecklenburg-Pomerania Inferioară, fiind creditat cu 37% potrivit exit-poll-urilor, cu puțin în fața social-democraților (SPD), care au adunat 35,5%.

Victoria de duminică vine la două săptămâni după ce AfD a câștigat – și mai clar – alegerile în Saxonia Anhalt.

Alegerile care au avut loc tot duminică la Berlin au fost câștigate de Die Linke (Partidul Stângii), creditată cu 24,5% potrivit exit-poll-urilor, în fața creștin-democraților (CDU), care au adunat doar 20%.

AfD a obținut și aici un scor bun – 16%, deși sub cel anticipat de sondajele de opinie preelectorale.

În ambele cazuri, rezultatul reprezintă o lovitură pentru cancelarul conservator Friedrich Merz. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, partidul său, CDU, este creditat cu 5,5%, la limita pragului pentru accesul în parlament. Un scor dramatic.

La Berlin, înfrângerea în fața Stângii poate însemna că CDU va pierde guvernarea locală.

Combinate, rezultatele pun și mai multă presiune pe Merz, despre a cărui demisie se vorbește deja deschis în Germania.

Scorul CDU din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, cel mai slab obținut la un scrutin regional din 1949 până în prezent

Victoria AfD în landul din nord-estul Germaniei este una importantă. Și totuși, este puțin probabil ca partidul de extremă dreaptă să guverneze, întrucât celelalte partide principale exclud orice colaborare cu acesta.

Social-democrații, care conduc guvernul din acest land, pot forma o coaliție cu Partidul Stângii (7,5%) și Verzi (5,5%). Social-democrata Manuela Schwesig, actuala președintă a landului, este în mod special populară printre alegători.

Dacă rezultatele se confirmă la numărătoarea oficială, scorul CDU în Mecklenburg-Pomerania Inferioară ar fi însă cel mai slab obținut de partidul lui Merz la alegerile regionale din 1949 până în prezent, potrivit Reuters.

Merz a admis că scrutinul din Mecklenburg-Pomerania Inferioară reprezintă un „dezastru” pentru partidul său, angajându-se să accelereze reformele în calitate de lider al CDU și de cancelar, pentru a duce Germania mai departe.

De ce a câștigat AfD în Mecklenburg-Pomerania Inferioară

Odinioară parte a Germaniei de Est comuniste, Mecklenburg-Pomerania Inferioară este unul dintre cele mai mici landuri ale Germaniei, cu doar 1,5 milioane de locuitori, și, datorită trecutului său din spatele Cortinei de Fier, are nemulțumiri foarte specifice legate de turbulențele reunificării.

La fel ca alte regiuni din est, landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, care are una dintre cele mai scăzute proporții de imigranți din Germania, se confruntă cu o criză de forță de muncă calificată, iar sistemul său de sănătate și de îngrijire a persoanelor vârstnice depinde în mare măsură de medici, asistente medicale și îngrijitori străini.

Lidera SPD și președinta landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Manuela Schwesig. FOTO: Jens Büttner / DPA / Profimedia

Zona suferă după anii de creștere economică lentă, agravată de creșterea prețurilor la benzină, care a afectat în mod deosebit un land în mare parte rural, unde mulți se bazează pe mașini pentru a se deplasa.

Termenul „remigrare” joacă un rol major în campania partidului AfD. Însă, din punctul de vedere al liderilor din mediul de afaceri al landului, expulzarea persoanelor de origine imigrantă din Germania ar fi un dezastru pentru economie.

Mecklenburg-Pomerania Inferioară are o populație semnificativ mai în vârstă decât majoritatea celorlalte landuri germane. De asemenea, este mai puțin populat și mai grav afectat de schimbările demografice.

Însă promisiunile AfD de a restricționa imigrația și de a recâștiga accesul la energia ieftină din Rusia prin restabilirea legăturilor cu Moscova au avut ecou în rândul alegătorilor din fostele state comuniste din estul Germaniei, unde mulți rămân ostili establishment-ului politic dominat de vest din cadrul partidelor principale.

Problema locuințelor la Berlin

La Berlin, înfrângerea CDU în fața stângii extreme înseamnă că partidul lui Merz poate pierde guvernarea locală.

Teoretic, Partidul Stângii ar putea face o coaliție cu SPD (12%) și cu Verzi (15%).

Locuințele au fost una dintre temele majore ale campaniei din capitala Germaniei. Iar Partidul Stângii, care îşi trage o parte din istorie din partidul comunist al Germaniei de Est, cunoaşte o revenire politică după ce a atras un nou val de sprijin din partea tinerilor mobilizaţi de ascensiunea extremei drepte, scrie Politico.

Cândva un oraş renumit pentru chiriile ieftine care au alimentat o cultură internaţională şi boemă, Berlinul a văzut cum locuinţele accesibile au devenit o problemă tot mai presantă în ultimii ani.

Mai puţin de unul din şase locuitori ai oraşului deţin locuinţa în care trăiesc, în timp ce chiriile au crescut cu aproximativ 70% în ultimul deceniu.

Die Linke a propus prin urmare un plan de expropriere a proprietăţilor de la companiile imobiliare care deţin peste 3.000 de apartamente.

„Locuințele sunt principala problemă socială cu care se confruntă orașul nostru, iar eu am afirmat întotdeauna că, dacă voi deveni primar, voi face tot ce-mi stă în putință pentru ca Berlinul să redevină accesibil și pentru a reduce chiriile”, a declarat Elif Eralp, candidata principală a Partidului Stângii.

Elif Eralp, candidata principală a Partidului Stângii la Berlin: Sebastian Gollnow / AFP / Profimedia

Aproape 60% dintre alegători au susținut exproprierea locuințelor deținute de marile companii imobiliare în cadrul unui referendum din 2021.

Organizația care a inițiat acel referendum estimează că municipalitatea ar putea achiziționa în mod forțat până la 220.000 de apartamente la un preț de până la 60% din valoarea lor de piață — suma totală ridicându-se la 18 miliarde de euro. Acești bani, susțin ei, ar putea fi recuperați de municipalitate pe parcursul unui secol din veniturile obținute din închiriere.

Guvernul Merz s-a angajat să împiedice exproprierea companiilor imobiliare la nivel de land prin adoptarea unei legi naţionale împotriva acestei practici.

Problemele lui Merz

Ales anul trecut pe baza promisiunii unor reforme menite să readucă economia germană, aflată în stagnare, pe calea creșterii, Merz nu a reușit să câștige încrederea alegătorilor.

Alegătorii sunt nemulțumiți de reformele nepopulare în domeniul pensiilor, al impozitelor și al sănătății, iar Merz a agravat totul printr-o serie de greșeli de comunicare.

Cel puțin pentru moment, liderii CDU s-au raliat în spatele său, conștienți că înlocuirea cancelarului nu ar rezolva problema de fond și ar lăsa orice succesor să se confrunte cu aceleași probleme economice grave.

Însă deziluzia față de guvernul său a planat asupra campaniilor electorale atât în Mecklenburg-Pomerania de Vest, cât și în Berlin, unde alegătorii s-au concentrat pe probleme precum creșterea costurilor energiei și locuințelor.

Vineri, Merz a prezentat un pachet de măsuri de sprijin pentru consumatori, care includea reduceri fiscale la benzină și motorină.

El a programat pentru duminică o întâlnire cu liderii CDU, în cadrul căreia se așteaptă să evalueze sprijinul acestora și să încerce să-i convingă că are un plan pentru a redresa situația.

Merz a anulat, de asemenea, un discurs programat pentru miercuri la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, pentru a rămâne la Berlin și a aborda consecințele interne ale rezultatelor obținute de CDU.

În efortul de a mobiliza sprijinul, Merz subliniază importanța evitării turbulențelor la Berlin într-o perioadă de instabilitate pentru Europa.