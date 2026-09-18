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Actualitate

O femeie împotriva extremei-drepte. Germania are duminică noi alegeri, iar o politiciană de stânga încearcă să oprească asaltul AfD / Ce înseamnă scrutinul pentru Merz

Adrian Cochino
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Partidul german anti-imigrație AfD speră să obțină duminică o nouă victorie electorală într-un land estic, dar lidera regională, o social-democrată, câștigă teren în sondaje și vrea să fie cea care oprește ascensiuniea extremei drepte. Un pierzător clar în această luptă este cancelarul conservator Freidrich Merz.

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