O femeie împotriva extremei-drepte. Germania are duminică noi alegeri, iar o politiciană de stânga încearcă să oprească asaltul AfD / Ce înseamnă scrutinul pentru Merz

Partidul german anti-imigrație AfD speră să obțină duminică o nouă victorie electorală într-un land estic, dar lidera regională, o social-democrată, câștigă teren în sondaje și vrea să fie cea care oprește ascensiuniea extremei drepte. Un pierzător clar în această luptă este cancelarul conservator Freidrich Merz.

În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, partidul social-democrat (SPD) condus de Manuela Schwesig a redus diferența din sondaje și este umăr la umăr cu Alternativa pentru Germania (AfD), gruparea de extremă dreapta coordonată la nivel local de un fost prezentator de radio și vedetă locală, Leif-Erik Holm.

Alegerile din acest land vor avea loc duminică, în aceeași zi cu alegerile din Berlin.

Holm vrea să profite de succesul partidului său, înregistrat pe 6 septembrie Saxonia-Anhalt, unde, cu aproximativ 44% din voturi, AfD a provocat un șoc ce a zguduit guvernul cancelarului conservator Friedrich Merz.

Dar SPD, care conduce în prezent guvernul regional de coaliție din Mecklenburg-Pomerania Inferioară speră să reziste valului.

„Alegerea este foarte clară”, a declarat Manuela Schwesig pentru AFP, în marja unui miting electoral din orașul portuar Rostock, „fie AfD devine principala forță (politică regională), fie SPD rămâne aceasta”.

Un posibil dezastru pentru Merz și conservatorii săi

În timp ce AfD este creditat cu 37% într-un sondaj publicat miercuri de cotidianul Bild, iar SPD cu 35%, conservatorii lui Merz (CDU) sunt creditați cu 7%, periculos de aproape de pragul de eliminare de 5%.

Alte sondaje arată că diferența dintre AfD și SPD este mai mică, de doar un punct procentual, în vreme ce CDU ar fi undeva la 6%.

În parlamentul regional ar mai intra partidul stângii radicale (Die Linke) care are 10% și Verzii, cotați cu 5%.

Dacă CDU ar fi exclus din parlamentul regional – un lucru fără precedent în Germania contemporană -, presiunea asupra cancelarului ar putea deveni greu de suportat, în condițiile în care în Germania deja circulă zvonuri privind înlocuirea sa.

Din acest motiv, Merz a organizat o întâlnire cu liderii CDU, care va avea loc duminică, chiar înainte de închiderea urnelor, în cadrul căreia se așteaptă să evalueze sprijinul acestora și să încerce să-i convingă că are un plan pentru a redresa situația.

Merz a anulat, de asemenea, un discurs programat pentru miercuri la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, pentru a rămâne la Berlin și a aborda consecințele interne ale rezultatelor obținute de CDU.

În efortul de a mobiliza sprijinul, Merz subliniază importanța evitării turbulențelor la Berlin într-o perioadă de instabilitate pentru Europa.

Schwesig, o critică a guvernului din care face și partidul său

Pentru a câștiga în această regiune din fosta Germanie de Est, Schwesig, fostă ministră a Familiei, supraviețuitoare a cancerului, care se bucură de o popularitate personală ridicată, se prezintă ca singura soluție în fața AfD.

Sloganul ei, „Frau gegen Blau” („femeia împotriva albastrului”), o rimă care face referire la culoarea partidului AfD, ilustrează această strategie.

Partidul său social-democrat, partener de coaliție al lui Merz, a pierdut teren serios la nivel național, așa că Schwesig a criticat guvernul federal pe mai multe teme, adoptând un ton conciliant față de Rusia sau criticând reforma prevăzută a pensiilor, teme pe care AfD le exploatează din plin.

Situația AfD este bună, dar mai puțin bună decât în Saxonia-Anhalt, unde s-a apropiat singur de o majoritate, pe care ar putea în cele din urmă să o formeze cu un partid al stângii populiste.

În lipsa aliaților, este puțin probabil ca Alternativa pentru Germania să poată forma o majoritate în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, și chiar dacă acest partid va ieși pe primul loc duminică, cea mai probabilă coaliție regională ar reuni SPD, Verzii și partidul de extremă stânga Die Linke.

Cu condiția ca Verzii să treacă pragul de 5%.

Problemele din Mecklenburg-Pomerania Inferioară

Odinioară parte a Germaniei de Est comuniste, Mecklenburg-Pomerania Inferioară este unul dintre cele mai mici landuri ale Germaniei, cu doar 1,5 milioane de locuitori, și, datorită trecutului său din spatele Cortinei de Fier, are nemulțumiri foarte specifice legate de turbulențele reunificării.

La fel ca alte regiuni din est, landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, care are una dintre cele mai scăzute proporții de imigranți din Germania, se confruntă cu o criză de forță de muncă calificată, iar sistemul său de sănătate și de îngrijire a persoanelor vârstnice depinde în mare măsură de medici, asistente medicale și îngrijitori străini.

Zona suferă după anii de creștere economică lentă, agravată de creșterea prețurilor la benzină, care a afectat în mod deosebit un land în mare parte rural, unde mulți se bazează pe mașini pentru a se deplasa.

Termenul „remigrare” joacă un rol major în campania partidului AfD. Însă, din punctul de vedere al liderilor din mediul de afaceri al landului, expulzarea persoanelor de origine imigrantă din Germania ar fi un dezastru pentru economie.

Mecklenburg-Pomerania Inferioară are o populație semnificativ mai în vârstă decât majoritatea celorlalte landuri germane. De asemenea, este mai puțin populat și mai grav afectat de schimbările demografice.

Însă promisiunile AfD de a restricționa imigrația și de a recâștiga accesul la energia ieftină din Rusia prin restabilirea legăturilor cu Moscova au avut ecou în rândul alegătorilor din fostele state comuniste din estul Germaniei, unde mulți rămân ostili establishment-ului politic dominat de vest din cadrul partidelor principale.

„Schwesig nu poate să se prezinte brusc ca o opozantă”

AfD încearcă să o asocieze pe lidera social-democrată cu guvernul cancelarului Merz, a cărui cotă de dezaprobare a atins 88%.

„Alegătorii văd că, prin votul lor, pot schimba cu adevărat lucrurile”, a explicat Holm pentru AFP, afirmând că dorește o victorie duminică pentru a „demite guvernul Merz”.

„Schwesig nu poate să se prezinte brusc ca o opozantă”, a observat el.

Și totuși, ea reușește să puncteze chiar din această poziție.

„Mă aștept ca cancelarul și întregul guvern federal să traseze un nou curs politic”, a spus ea, după victoria partidului AfD în Saxonia-Anhalt, la începutul lunii septembrie.

Ea consideră că reforma sistemelor de protecție socială planificată de CDU/CSU și SPD se îndreaptă într-o direcție greșită.

„Mă aștept ca reformele să garanteze că cei care au muncit toată viața și au plătit contribuții nu vor fi cei care vor suporta cele mai grele poveri”, a spus ea referindu-se la planurile de eliminare a vârstei de pensionare de 63 de ani pentru persoanele care au contribuit la fondul de pensii o perioadă deosebit de îndelungată.

Ea beneficiază, de asemenea, de sprijin din partea propriului partid.

În cadrul SPD-ului federal crește nemulțumirea față de cei doi copreședinți, Lars Klingbeil și Bärbel Bas.

Se speculează deschis dacă Manuela Schwesig ar trebui să îi înlocuiască la conducerea partidului. Pe fondul crizei prin care trece SPD-ul, există argumente puternice pentru ca ultima lideră social-democrată care se bucură de popularitate să preia conducerea.

Relații bune cu Rusia

Ascensiunea ei politică a fost rapidă: politica locală în Schwerin, capitala landului, ministră a Afacerilor Sociale în Mecklenburg-Pomerania Inferioară și, în cele din urmă, în 2013, ministră federală a Familiei în guvernul condus de fosta cancelară Angela Merkel.

Adversarii ei au subestimat-o. Un politician din CDU a numit-o odată, pe un ton batjocoritor, „Barbie de pe coastă”.

Această tenacitate a fost pe punctul de a-i fi fatală în disputa privind gazoductul Nord Stream 2. În 2017, Schwesig s-a întors în Mecklenburg-Pomerania Inferioară pentru a-i succeda premierului statului Erwin Sellering, care era grav bolnav la acea vreme.

Sellering menținuse relații foarte bune cu Rusia, iar Schwesig i-a continuat politica, potrivit Deutsche Welle.

Asta a inclus susținerea construcției gazoductului din Marea Baltică – care urma să transporte și mai mult gaz rusesc în Germania – în fața criticilor venite din Europa de Est, din SUA și din partea unor voci din Germania.

Când SUA au amenințat cu sancțiuni în 2021, Schwesig a încercat chiar să asigure finalizarea proiectului Nord Stream 2 prin înființarea unei „fundații pentru climă” finanțată de Moscova.

După invazia rusă a Ucrainei din 2022, poziția ei a devenit o povară politică. Schwesig a făcut o schimbare radicală de poziție și și-a recunoscut greșelile. Cu toate acestea, până în prezent, ea apără logica care a stat la baza deciziilor sale de atunci.

Acest lucru nu i-a cauzat niciun prejudiciu de durată. În prezent, 60% dintre alegătorii landului ar vota pentru Schwesig din nou la președinția landului.

Alegeri și la Berlin

La Berlin, unde duminica aceasta vor avea loc celelalte alegeri regionale, partidul cancelarului înregistrează rezultate mai bune în sondaje.

Dar lucrurile ar putea totuși să nu decurgă prea bine.

Conform sondajelor, cu 20%, CDU se află la mică distanță în urma partidului de extremă stânga Die Linke, creditat cu 21%.

AfD stă și la Berlin bine, creditată cu un scor de 18%.

Și aici, rezultatul ar putea fi foarte prost pentru cancelar. O scădere semnificativă a CDU ar putea duce la înlăturarea conservatorilor de la conducerea municipalității și la înlocuirea lor cu o coaliție de partide de stânga.