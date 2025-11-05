Extrema dreaptă din Austria, acuzată că vrea să „onoreze” în parlament „un antisemit declarat”. FPO reclamă o „campanie de denigrare”

Mai mulți istorici i-au solicitat lui Walter Rosenkranz, primul președinte de extremă dreapta al parlamentului austriac, să anuleze un eveniment planificat care „onorează un antisemit declarat”, relatează AFP.

Parlamentul l-a ales ca președinte al instituției pe Rosenkranz, de la Partidul Libertății (FPOe), după victoria obținută în premieră de partid la alegerile generale de anul trecut – în urma cărora formațiunea nu a reușit, însă, să alcătuiască un guvern.

Principala organizație evreiască a țării a exclus participarea la evenimente la care ia parte și Rosenkranz, care se confruntă cu critici amble pentru apartenența la o frăție studențească de extremă dreapta și este cunoscut pentru naționalismul său pangerman strident.

În cea mai recentă controversă, Rosenkranz a fost criticat pentru un eveniment pe care intenționează să îl organizeze la Parlamentul Austriei în data 11 noiembrie, numit după Franz Dinghofer, vicecancelar austriac din anii 1920.

Evenimentul, criticat de istorici și de comunitatea evreiască

Într-o scrisoare deschisă către AFP, peste o duzină de istorici au cerut anularea evenimentului, spunând că Dinghofer a fost membru al partidului nazist din 1940.

Istoricii reclamă transformarea parlamentului în „locul de comemorare onorabilă a unui antisemit declarat”.

Evenimentul va avea loc imediat după ce Austria va marca împlinirea a 87 de ani de la pogromul antievreiesc „Kristallnacht”, sau „Noaptea de cristal”, din 9-10 noiembrie 1938.

Evenimentul a fost criticat și de IKG, organizație care reprezintă comunitatea evreiască din Austria, și de partide politice majore.

Partidul Popular (OeVP), formațiune conservatoare aflată la guvernare, a insistat că accentul ar trebui pus pe „victime – și nu pe făptași”. Verzii, din opoziție, au numit evenimentul o „rușine”.

FPOe, fondat de foști naziști, a respins criticile drept o „campanie de denigrare”, spunând că Dinghofer a fost în cele din urmă „victimă a regimului nazist”.

Partidul Libertății s-a confruntat frecvent cu acuzații de antisemitism, pe care le neagă.