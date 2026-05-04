Extrema dreaptă în avantaj: Le Pen și Bardella conduc cu un avans mare plutonul candidaților pentru alegerile prezidențiale din Franța

Oricare dintre cei doi candidați ai partidului de extremă dreaptă Adunarea Națională ar câștiga ușor primul tur al alegerilor prezidențiale din 2027, potrivit celui mai nou sondaj citat luni de 20minutes.fr.

Un nou sondaj realizat de Toluna Harris Interactive pentru M6/RTL arată că ambii posibili candidați ai Adunării Naționale (RN), partidul de extremă-dreapta din Franța, continuă să domine în analiza intențiilor de vot pentru alegerile prezidențiale din 2027, cu mult înaintea lui Edouard Philippe sau a lui Gabriel Attal.

Partidul nu a stabilit încă care va fi candidatul în alegeri, Marine Le Pen așteptând o decizie finală a justiției în dosarul în care prima sentință a instanței i-a suspendat dreptul de a deține funcții publice.

Institutul de sondaje a testat prin urmare patru scenarii pentru primul tur, cu Jordan Bardella sau Marine Le Pen pentru RN și Edouard Philippe sau Gabriel Attal pentru blocul de centru.

Jordan Bardella ar obține 34 sau 35% din intențiile de vot, iar Marine Le Pen 32 sau 33%.

Edouard Philippe și Gabriel Attal sunt evaluați la 19% și, respectiv, 14% din intențiile de vot.

Mélenchon, Glucksmann, Retailleau

În ambele scenarii, cei doi foști prim-miniștri ai lui Emmanuel Macron se clasează pe locul al doilea, după candidatul RN.

În scenariul în care Gabriel Attal este candidatul blocului de centru, acesta ar fi urmat îndeaproape de Jean-Luc Mélenchon (Franța Nesupusă – LFI), Raphaël Glucksmann (Place Publique) și Bruno Retailleau (Republicanii – LR).

Liderul LFI, care și-a oficializat duminică candidatura, se situează la 12% din intențiile de vot (13 % într-un scenariu cu Jordan Bardella și Gabriel Attal).

Glucksmann, eurodeputatul social-democrat, fondatorul partidului Place Publique, se situează la 11 sau 12%, în funcție de scenarii.

Toluna Harris Interactive nu include în acest sondaj niciun potențial candidat socialist.

Președintele partidului Les Républicains, Bruno Retailleau, ar fi mai bine plasat (13%) într-un scenariu cu Marine Le Pen și Gabriel Attal decât într-un prim tur cu Jordan Bardella și Edouard Philippe, care i-ar aduce 9% din intențiile de vot.

La stânga, ecologista Marine Tondelier este cotată la 4% în toate scenariile, iar comunistul Fabien Roussel la 3-4%.

La extrema dreaptă, președintele Reconquête, Éric Zemmour, este cotat cu 5-6%.

Preocupările alegătorilor

Sondajul analizează, de asemenea, motivele actuale care stau la baza votului alegătorilor în primul tur al acestor alegeri prezidențiale.

Puterea de cumpărare (52%), sănătatea (41%) și imigrația (37%) apar astfel ca fiind cele trei teme care contează în alegerea francezilor, înaintea impozitelor și a fiscalității (31%), a securității și a bunurilor (28%), dar și a pensiilor (28%).

În această privință, perspectivele sunt destul de diferite din punct de vedere politic: dacă puterea de cumpărare face parte dintre cele trei principale motivații de vot ale tuturor alegătorilor, indiferent de orientarea lor politică, imigrația constituie primul element menționat atât de simpatizanții LR, cât și de cei ai RN sau Reconquête!

Aceste două ultime grupuri de alegători menționează, de asemenea, fără surpriză, tema securității. De remarcat că 34% dintre simpatizanții Renaissance, al președintelui Emmanuel Macron, menționează datoria/deficitele ca motivație de vot.

Sondajul observă că 51% dintre francezi consideră important ca candidatul lor să aibă capacitatea de a-l învinge pe Jean-Luc Mélenchon în cazul în care acesta s-ar califica în turul al doilea, iar 42% consideră că alesul lor ar trebui să aibă capacitatea de a-l învinge pe Jordan Bardella.

54% doresc, de asemenea, ca omul ales de ei să-l împiedice pe Jean-Luc Mélenchon să se califice în turul al doilea, față de 37% în cazul lui Jordan Bardella.

Dacă simpatizanții Renaissance își exprimă în egală măsură dorința de a „bloca” atât candidatul LFI, cât și candidatul RN, susținătorii LR și RN își exprimă foarte clar dorința de a-l elimina pe Jean-Luc Mélenchon, în timp ce susținătorii LFI și ai Ecologiștilor doresc în majoritate să-l elimine pe Jordan Bardella.