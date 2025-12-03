Eye Temple deschide unul dintre cele mai exclusiviste showroomuri de optică din România

Un spațiu premium pentru un brand cu tradiție

Eye Temple, un business de familie cu mai bine de trei decenii de experiență în optica medicala din București, deschide oficial un nou showroom în Bd. Ion Mihalache 104 – București, parte dintr-un amplu proces de rebranding și modernizare. Investiția, care depășește 400.000 de euro, vine în contextul unei dezvoltări constante și al dorinței de a crea un spațiu care să reflecte nivelul de expertiză, selecția de branduri și standardele de consiliere care definesc compania.

În ultimii ani, Eye Temple a crescut organic, consolidându-și poziția în segmentul de lux al industriei de optică medicală prin calitatea serviciilor și prin accesul la unele dintre cele mai exclusiviste branduri de eyewear din lume. Cifra de afaceri s-a dublat în ultimii cinci ani, iar în ultimul deceniu a crescut de 3,5 ori, ajungând la un portofoliu de peste 27.000 de clienți.

Diferențiere s-a făcut și prin accesul la mărci independente și hyper-luxury cu distribuție selectivă pe piața globală, multe dintre fiind ele fiind disponibile în exclusivitate la Eye Temple, sau cu reprezentare doar în cateva locații la nivel național. Branduri precum Chrome Hearts, Maybach și Dita domină segmentul exclusivist, fiind recunoscute la nivel mondial pentru calitatea artizanală și designul statement, iar oferta este completată de nume de prestigiu din zona independentă — Mykita, Kuboraum, Anne et Valentin, Lindberg — mărci devenite repere în design optic contemporan.

„Clientul de astăzi își dorește să aleagă ochelarii într-un mod diferit — să fie consiliat, să fie inspirat, să se bucure de branduri nișate și de calitate superioară. Pentru mulți dintre ei, ochelarii au devenit cel mai personal obiect din garderobă. De aceea, ne-am dorit un spațiu în care această experiență să se simtă cu adevărat specială”, declară Hani Marin, Managing Partner Eye Temple.

Eye Temple aduce în România conceptul de one-stop-shop în optică

Noul showroom a fost gândit în jurul acestei idei: un spațiu luminos, relaxant, cu peste 2.000 de modele atent selecționate, un coffee corner integrat în zona luxury și o zonă dedicată copiilor, astfel încât întreaga vizită să fie confortabilă și plăcută. Decizia relocării a venit firesc, pe fondul extinderii portofoliului de produse și al interesului tot mai mare pentru consilierea personalizată — atât din perspectiva designului ramelor, cât și din cea a sănătății ochilor.

Eye Temple a investit și în modernizarea aparaturii medicale, adăugând un al doilea cabinet de investigații și integrarea unor echipamente de ultimă generație care permit evaluări avansate ale sănătății ochilor. Acesta este echipat cu OCT (Sistem Tomografie în coerența optica 3D OCT-2 Maestro, Topcon (JP) ) și un MYAH (sistem pentru managementul miopiei și al sindromului de ochi uscat, Topcon (JP) ).

Alături de laboratorul intern și de cabinetul de refracție, aceste servicii completează o experiență „one stop shop”, în care clientul poate parcurge întregul proces — de la diagnosticare, consiliere la alegerea ramelor și a lentilelor, și nu în ultimul rând montajul și servisarea produselor — într-un singur loc.

Excelență constantă în peste trei decenii de activitate

Cu o istorie de peste 30 de ani pe piața de optică, Eye Temple rămâne un brand construit pe expertiză, pasiune și atenție la detalii — un criteriu esențial pentru clienții care caută atât calitate medicală, cât și design de top. Noul showroom marchează, astfel, o etapă importantă în evoluția companiei și consolidează poziționarea sa ca destinație de lux pentru cei care văd în ochelari mai mult decât un accesoriu: o expresie a identității.

Pe termen mediu și lung, Eye Temple își propune să consolideze experiența din noua locație și să dezvolte componenta online, oferind un parcurs fluid între showroom și platforma digitală. „Observăm că tot mai mulți clienți caută consiliere completă, atât medicală, cât și stilistică. Iar aceasta este direcția în jurul căreia vrem să construim în continuare — o experiență personalizată, coerentă și atentă la nevoile fiecărui client”, adaugă Hani Marin.

Pentru Eye Temple, acest showroom nu este despre expansiune, ci despre evoluție. Brandul își dorește să rămână un reper prin calitatea serviciilor și prin atenția oferită fiecărui client, iar noul spațiu aduce toate etapele experienței într-un singur loc. Cu acest concept de one-stop-shop, Eye Temple își continuă drumul firesc: acela de a combina grija pentru vedere cu designul optic de înaltă calitate, într-un mod cât mai natural și mai accesibil pentru cei care îi trec pragul.

Articol susținut de Eye Temple