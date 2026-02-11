Fabrica din România unde va fi produs obuzierul autopropulsat K9 „Tunet”. „Va genera până la 2.000 de locuri de muncă”

Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, prima fabrică de producţie a companiei sud-coreene Hanwha din Europa, a început să fie construită, de miercuri, în Petrești, Dâmbovița. Uzina va susține producția în țară a obuzierelor autopropulsate K9 „Tunet” şi a vehiculelor de realimentare cu muniţie K10, pe care Armata le-a contractat pentru 1 miliard de dolari.

România a semnat în 2024 cu compania sud-coreeană Hanwha Aerospace un contract de aproape 1 miliard de dolari pentru furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder de calibru 155mm și a 36 de vehicule de aprovizionare cu muniție K10, în cadrul unui contract global care include și zeci de camioane militare și câteva zeci de mii de obuze cu muniția aferentă.

Primul sistem (18 obuziere, 12 vehicule de aprovizionare) este în curs de fabricare în Coreea de Sud, urmând ca din 2027 să înceapă producția și livrarea celorlalte sisteme, cu producție și integrare locală.

Fabrica Hanwha în România

„Facilitatea va susține producția locală a obuzierelor autopropulsate K9 și a vehiculelor de realimentare cu muniție K10, cu potențial de extindere către sisteme terestre avansate, inclusiv MLI-uri, sisteme de lovire de precizie și vehicule terestre fără echipaj. Producția locală ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte, consolidând baza industrială de apărare a României și poziționând țara ca producător și exportator în ecosistemul european de apărare”, notează Hanwha Aerospace România în urma unui eveniment desfășurat miercuri în care s-a oficializat debutul oficial al construcției.

Obiectivul este atingerea unui nivel ridicat de localizare, de până la 80%, prin implicarea industriei românești, mai susține compania.

Situată în Petrești, județul Dâmbovița, facilitatea va avea o suprafață de aproximativ 181.055 metri pătrați și „va include linii moderne de asamblare, facilități de testare și validare a performanței, un poligon de testare de 1.751 metri, precum și laboratoare dedicate de cercetare-dezvoltare, care vor susține întregul ciclu de viață al sistemelor terestre, de la dezvoltare și producție, până la mentenanță”, transmite compania.

Fiecare sistem obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion va avea următoarea compunere:

1. Obuzier cal. 155 mm auto propulsat, pe șenile: 18 cpl;

2. Țeavă cal. 155 mm, de rezervă: 9 buc;

3. Mașină specializată de transport și încărcat muniții: 12 cpl;

4. Post de observare de artilerie auto propulsat: 9 cpl;

5. Autostație meteorologică: 1 cpl;

6. Mijloc tehnic de evacuare a echipamentelor avariate (TEHE-VAC): 3 cpl;

7. Sistem de cercetare acustică: 3 cpl.

Totodată, împreună cu Sistemul obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, vor fi furnizate și 18.000 de proiectile

– Lovitură 155 mm cu proiectil exploziv

– Lovitură 155 mm cu proiectil fumigen

– Lovitură 155 mm cu proiectil de iluminare

– Lovitură 155 mm cu proiectil inert (pentru instruire).

Termenele de livrare pentru contractul obuzierelor autopropulsate

1. Sistem obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion- 3 sisteme: Sistem nr. 1 – T0+30 luni; / Sistem nr. 2 – T0+40 luni; / Sistem nr. 3 – T0+60 luni.

2. Lovitură 155 mm cu proiectil exploziv- 17.352 buc: T0+30 luni

3. Lovitură 155 mm cu proiectil fumigen- 324 buc: T0+30 luni

4. Lovitură 155 mm cu proiectil de iluminare- 324 buc: T0+30 luni

5. Lovitură 155 mm cu proiectil inert (pentru instruire): 720 buc: T0+30 luni

Obuzierul autopropulsat K9

Obuzierele de tip K9 Thunder sunt operate în nouă ţări din lume, inclusiv cinci ţări NATO: Polonia, Norvegia, Estonia, Finlanda şi Turcia. Peste 1.800 de vehicule K9 sunt în serviciu acum, reprezentând aproximativ 50% din piața globală obuziere autopropulsate.

Polonia a semnat în 2023 cu Coreea de Sud un contract în valoare de 2,6 miliarde de dolari prin care va cumpăra încă 150 de obuziere autopropulsate K9.

Sistemul K9 SPH (Self-Propelled Howitzer) a fost dezvoltat în 1999 în cooperare cu Agenția sud-coreeană pentru Dezvoltarea Apărării. Supranumit „Tunetul” (Thunder), sistemul de artilerie pe șenile K9 poate angaja ținte la distanțe de peste 40 de kilometri.

K9 are 47 de tone și este optimizat pentru capacitatea „Shoot and Scoot”, de a trage mai multe obuze și de a se deplasa imediat într-o altă locație pentru a evita contraatacul.

În urma modificărilor aduse versiunii K9A1, sistemul de artilerie este modernizat cu un sistem complet automat de manipulare a muniției. Noua generație de artilerie cu încărcare automată va fi capabilă să tragă peste 10 cartușe pe minut, cu doar trei membri ai echipajului.

Vehiculul de aprovizionare cu muniție K10 (K10 Ammunition Resupply Vehicle)

K10 este un vehicul automat de reaprovizionare a muniției bazat pe șasiul obuzierului K9, având în comun majoritatea componentelor și caracteristicilor pentru suportul logistic, transmite compania sud-coreeană.

Vehiculul poate sprijini K9 prin transportul și reaprovizionarea a 104 proiectile de muniție de artilerie de 155 mm și 504 unități de încărcături în condiții de luptă. Vehiculul transferă muniția la o viteză maximă de 12 obuze/min, având nevoie de 37 de minute pentru a o încărca complet.

Sistemul complet automatizat de realimentare cu muniție îi garantează eficiența în ceea ce privește sprijinul logistic și mișcările tactice în orice condiții severe ale câmpului de luptă.