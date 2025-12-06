Fabrică-fanion a capitalei, demolată. Apare un proiect de 1 miliard euro FOTO&VIDEO

Lucrările de înlocuire a fostei fabrici a producătorului de pompe Aversa, de lângă piața bucureșteană Obor, avansează. Pe acest amplasament este pregătită lansarea unui amplu proiect imobiliar.

În vara anului trecut, InteRo Property Development, companie deținută de familia canadiană de investitori Topolinski, a lansat lucrările de construcție la proiectul său mixt SkyLight Residence, în valoare de 1 miliard de euro, situat în zona bucureșteană Obor, proiect ce va avea, la finalizare, o suprafață totală construită de 486.000 mp și aproape 28.000 mp de spații verzi și parcuri pentru cartier.

