Facebook a picat în România și mai multe țări, probleme și cu Messenger și Instagram

Facebook se confruntă în prezent cu o pană pe scară largă, mii de utilizatori din numeroase țări raportând probleme de accesare a platformei.

Potrivit site-ului de monitorizare a întreruperilor IsDown, au fost depuse peste 5.700 de raportări ale utilizatorilor în ultimele 24 de ore, iar site-ul confirmă că detectează probleme active în serviciul Facebook începând din această după-amiază.

Problemele par să afecteze utilizatori din mai multe țări, Statele Unite și Filipine numărându-se printre locațiile care generează cel mai mare volum de raportări, relatează Unilad.

Utilizatorii au fost deconectați automat din Facebook Messenger și s-au trezit în imposibilitatea de a se reconecta. În schimb, li se afișează un mesaj de eroare care indica faptul că „a apărut o eroare neașteptată”.

Și site-ul principal Facebook a afișat o eroare similară. Vizitatorilor li s-a spus că „ceva nu a mers bine” și că firma „lucrează la problemă și o va rezolva cât mai curând posibil”. În cazul altor utilizatori aplicația Facebook doar se „învârte în gol”, fără a afișa nimic.

Probleme cu Facebook, Instagram și Threads, raportate vineri după-amiaza

Probleme au fost raportate și de utilizatori din România, deși deocamdată nu este clar cât de gravă este pana serviciilor. Aceasta afectează și rețeaua de socializare Facebook și serviciul de mesagerie Messenger asociat acesteia, care nu pot fi accesate.

Încă nu este clar ce cauzează perturbarea sau când este de așteptat să fie reluat serviciul normal. Compania-mamă a Facebook, Meta, nu a emis încă o declarație publică privind întreruperea la momentul publicării.

Se pare însă că problema este una la nivelul companiei Meta, alți utilizatori raportând probleme pe Instagram și Threads, rețeaua de socializare asemănătoare „X”.

Yahoo Finance arată că Downdetector, cel mai cunoscut site de monitorizare care colectează în timp real informații despre întreruperi de servicii ale platformelor digitale, pare să fi picat în jurul aceluiași moment cu pana de la Meta, deși nu este clar dacă problemele sunt legate între ele.

Este posibil ca Downdetector să fi căzut din cauza numărului mare de accesări, ultimele date înainte să înceapă să afișeze erori arătând un număr uriaș de reclamații vizavi de Facebook, în special.