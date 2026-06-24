Facebook, Instagram, WhatsApp au picat
Rețeaua de socializare Facebook, serviciul de mesagerie Messenger, Instagram și Threads au devenit toate nefuncționale în noaptea zilei dintre marți și miercuri, în jurul orei 00:30.
Deocamdată nu e clară amploarea penei care afectează serviciile Meta. Numărul de reclamații a crescut brusc pe DownDetector, principalul site de referință care monitorizează în timp real disponibilitatea diferitelor site-uri și aplicații populare.
Pana pare să fi fost remediată la scurt timp după căderea serviciilor. Meta nu a oferit deocamdată nicio explicație privind cauzele tehnice.