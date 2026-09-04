Percheziții DNA la Universitatea Ovidius din Constanța

Procurorii anticorupție au făcut percheziții vineri dimineață la sediul Facultății de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, conform unor surse citate de News.ro și presa locală.

Până la ora transmiterii acestei ştiri, nici DNA şi nici Universitatea Ovidius nu au prezentat oficial informaţii şi detalii în legătură cu această acţiune.

Universitatea Ovidius, instituție de stat, are o vechime de 35 de ani şi 16 facultăţi.

Surse din anchetă au declarat pentru Ziua de Constanța că este vorba despre un dosar de corupție privnd presupusa fraudare a examenelor universitates, fiind puse în executare 26 de mandate de percheziție la sediul Facultății de Medicină și la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice.

Ancheta vizează acuzații de de dare și luare de mită.

Vineri, de la ora 10, era programat examenul de admitere la specializarea Balneofiziokinetoterapie si recuperare a Facultății de Medicină.