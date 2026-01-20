Faimoasa „Casă cu Pălărie” din București, parte din extraordinara moștenire lăsată orașului de prima femeie arhitect din România

La începutul secolului XX, într-un București în care doar arhitecții bărbați dădeau tonul noilor construcții, o tânără a îndrăznit să viseze că va ridica case, palate, licee și școli.

A muncit enorm pentru visul ei și a reușit să spargă gheața prejudecăților.

Această tânără era Virginia Andreescu Haret, nepoata marelui pictor Ion Andreescu.

S-a născut într-o familie cu venituri modeste, a rămas orfană de mamă la vârsta de 9 ani și i-a crescut singură pe cei trei frați mai mici ai săi. Avea să devină prima femeie arhitect din România.

Citiți, pe B365.ro, povestea personalității care a cucerit breasla dominată de bărbați și a minunatei sale case cu pălărie.