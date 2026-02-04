„Fals grosolan”. O companie care apare printre câștigătorii contractului pentru Centura Metropolitană Cluj neagă că a participat la licitație

Licitația pentru Centura Metropolitană Cluj a fost câștigată anul trecut de Dimex 2000 SRL, în parteneriat cu o companie din Bosnia și una din Bulgaria. Un contract de 4,7 miliarde lei. Dar una din firmele din parteneriat spune că, de fapt, nu s-a înscris la licitație, astfel toată procedura a fost viciată, relatează site-ul de investigații Public Record.

Compania bosniacă afirmă că este victima unei fraude prin falsificarea documentelor depuse de românii de la Dimex, liderii asocierii care a avut singura ofertă la licitația centurii. „Nu există și nu a existat niciodată un parteneriat între Integral inženjering ad Laktaši și HydrostroyAD din Bulgaria și compania Dimex 2000 din România”.

Firma Dimex 2000 spune că nu poate comenta pe marginea contractului: „Conține clauze exprese de confidențialitate”.

Iar primarul Clujului, Emil Boc, susține că au fost respectate „toate obligațiile legale ce revin unei autorități contractante”. „Conform legii, responsabilitatea pentru conținutul și corectitudinea documentelor depuse în cadrul procedurii revine exclusiv ofertantului”, spune Boc.

Procurorii DNA au făcut anul trecut percheziții la primăria condusă de Emil Boc fix pentru acest contract, notează Public Record, care amintește că Ioan Scurtu, asociatul Dimex, a fost condamnat în 2015 la doi ani închisoare cu suspendare după ce a întocmit acte false pentru a obține alte contracte publice și după ce a încercat să mituiască un procuror ca să scape de probleme.

Asociația Pro Infrastructură, una din organizațiile din societatea civilă ce urmărește îndeaproape derularea marilor proiecte de infrastructură din țară, semnalează la rândul său, miercuri, acest caz – „un fals grosolan nemaivăzut la centura clujeană”.

„În lumina unor astfel de informații, în măsura în care ele sunt confirmate de procurorii de caz, singura soluție ca proiectul să meargă înainte este rezilierea de urgență a contractului, preluarea sa de către CNAIR sau CNIR și relansarea licitației. Orice altceva este o formă de fugă de răspundere sau amânare care va bloca pe termen nelimitat derularea investiției. […] Iar în ceea ce îi privește pe dl Boc și membrii administrației sale care au evaluat oferta Dimex și nu au găsit nimic în neregulă cu ea trebuie să aflăm dacă vorbim de incompetență crasă sau complicitate penală”, spun cei de la Pro Infrastructură.

Anunțul companiei din Bosnia

„Nu există și nu a existat niciodată un parteneriat între Integral inženjering ad Laktaši și HydrostroyAD din Bulgaria și compania Dimex 2000 din România. Presupușii reprezentanți ai Dimex 2000 ne-au contactat pe 27 septembrie 2024 cu o ofertă de cooperare în cadrul proiectului de ocolire a orașului Cluj, dar am respins această cooperare în scris, mai întâi pe 2 octombrie 2024, apoi din nou pe 15 octombrie 2024. După aceea, persoanele autorizate ale Integral inženjering nu au mai avut niciun fel de contact cu respectivele companii. Nu am autorizat niciodată nicio altă persoană să comunice, să negocieze, să livreze sau să semneze documente de orice fel cu acestea”, au transmis reprezentanții firmei bosniace Integral Inženjering, potrivit Public Record.

Ce spun cei de la Dimex 2000

Firma Dimex 2000 susține că nu poate comenta pe marginea contractului: „Vă informăm că, în acest moment, contractul la care faceți referire conține clauze exprese de confidențialitate care limitează în mod clar posibilitatea noastră de a furniza informații publice privind stadiul detaliat al documentațiilor, derularea contractuală, eventuale dificultăți întâmpinate sau aspecte de natură juridică apărute pe parcursul implementării” – a transmis reprezentantul firmei.

Ce spune primarul Emil Boc

Emil Boc a declarat pentru Public Record că firma câștigătoare – Dimex – a semnat contractul pe baza documentelor cerute de lege.

„În ceea ce privește atribuirea contractului, subliniem că toate obligațiile legale care revin unei autorități contractante au fost respectate. Procedura de evaluare s-a desfășurat sub monitorizarea ANAP, a fost realizată de o comisie de evaluare cu experți cooptați, cu respectarea cadrului legal aplicabil, iar raportul procedurii a fost avizat cu aviz conform necondiționat de către ANAP. De asemenea, anterior semnării contractului, Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea pașilor legali necesari. (…) Atunci când am fost sesizați de Integral, în toamna trecută, am trecut imediat la verificări instituționale și am sesizat DNA”.

„În ceea ce privește eventuale suspiciuni legate de autenticitatea documentelor depuse, acestea nu țin de competența autorității contractante. Conform legii, responsabilitatea pentru conținutul și corectitudinea documentelor depuse în cadrul procedurii revine exclusiv ofertantului”, a mai declarat primarul Emil Boc.

Dimex și dosarele de corupție

Contractul de aproximativ 4,7 miliarde de lei pentru Centura Metropolitană Cluj-Napoca a fost atribuit firmelor: Dimex 2000 Company SRL din Bistrița, Hydrostroy AD din Bulgaria și Inzenjering A.D. Laktasi din Bosnia.

Dimex 2000 Company SRL este deținută de antreprenorii Ioan şi Neluța Lucreția Scurtu din Bistrița-Năsăud.

În 2022, Ioan Scurtu și firma în care este asociat au fost trimiși în judecată într-un dosar de corupție.

Procurorii DNA Cluj au descoperit că firma Dimex întocmise documente false privind locul din care provenea piatra spartă folosită pentru modernizarea unor drumuri forestiere. Mai exact, fusese extrasă ilegal de la fosta mină Colbu din comuna Prundu Bârgăului, relatează site-ul Public Record.

Totodată, Ioan Scurtu a fost condamnat în 2015, pentru cumpărare de influență, la doi ani închisoare cu suspendare sub supraveghere a pedepsei pe un termen de încercare de patru ani. El a construit un pod către vila unei procuroare din Bistrița Năsăud, iar în schimbul lucrărilor gratuite, magistrata urma să-l ajute să obțină o soluție favorabilă într-un dosar civil privind niște terenuri din zonă.