Familia Safir a cumpărat ferme de 16,5 milioane EUR nord-estul României: „Mulți angajați riscau să rămână fără loc de muncă, într-o regiune unde alternativele sunt limitate”

Holding Familia Safir, afacere agricolă de familie din regiunea Moldovei, este cea care a cumpărat, la prețul de 16,5 milioane de euro, o serie de ferme de la Grup Șerban Holding, care se confruntă cu procedura insolvenței, iar acum cumpărătorul menționează că a preluat și aproape 40 de angajați care „riscau să rămână fără un loc de muncă, într-o regiune unde alternativele sunt limitate”.

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