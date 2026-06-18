„Fâneața lui Veștea de 600.000 de euro”. Cum a răspuns Grindeanu întrebat dacă PSD încurajează primarii să facă afaceri private cu dezvoltatorii imobiliari

În Parlament, liderul social-democrat Sorin Grindeanu a fost întrebat joi de presă dacă PSD își susține edilii să facă afaceri private cu firme cărora apoi să le ofere autorizații, așa cum a procedat, la Râșnov, liberalul Adrian Veștea.

O investigație a publicației Snoop a arătat miercuri, pe baza documentelor oficiale, că Adrian Veștea a semnat certificatul de urbanism pentru un dezvoltator imobiliar, la două luni după ce acesta i-a plătit 600.000 de euro pe un teren privat al lui.

Suprapunerea intereselor private ale proprietarului Veștea peste cele publice administrate de primarul Veștea a avut loc în 2007 și 2008. Veștea a fost primar la Râșnov în perioada 2004-2016.

„Adrian Veștea a vândut o fâneață către oameni de afaceri și apoi a semnat ca primar pentru ei documente pentru investiția imobiliară. PSD încurajează asta?”, a fost întrebat Grindeanu joi, în Parlament.

„Aveți date de acest tip? Mergeți la DNA, faceti plângere”, a răspuns liderul PSD.

Proiectul „Cold Mountain”

Dezvoltatorii plănuiau să ridice acolo un complex de lux numit „Cold Mountain Luxury Resort”. Pe lângă certificatul de urbanism, Veștea a semnat ulterior și autorizația de construire pentru proiectul imobiliar.

Adrian Veștea este propus oficial ca premier, iar PSD și PNL negociază formarea noului Guvern.

PSD a amânat răspunsul către Veștea, dacă îi va susține guvernul. Sorin Grindeanu a comunicat joi că a decis ca duminică să convoace Consiliul Politic Național (CPN), structura de conducere și de decizie care coordonează activitatea partidului între Congresele PSD.