Un cunoscut om de afaceri din industria avicolă, medic veterinar de profesie, reținut de polițiști după ce a ucis un cal. „Imaginile sunt greu de privit”

Omul de afaceri Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet, a fost reținut sub acuzația de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”. Foto: Vanbet

Omul de afaceri Fănel Bogos, proprietarul companiei Vanbet, a fost reținut miercuri de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui sub acuzația de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”. Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a anunțat reținerea fără a indica numele bărbatului, însă informația a fost confirmată pentru HotNews de surse multiple din Poliție.

Incidentul a avut loc anul trecut, însă polițiștii au decis reținerea omului de afaceri după ce au adunat mai multe probe, inclusiv o filmare care îl surprinde pe omul de afaceri în timp ce își omoară calul.

„Imaginile sunt de o brutalitate ieșită din comun, greu de privit”, au declarat, pentru HotNews, mai mulți polițiști, sub protecția anonimatului.

Într-un comunicat, IPJ Vaslui spune că persoana cercetată a imobilizat calul și apoi a înjunghiat-o de mai multe ori. HotNews a ales să nu publice mai multe detalii despre actul de cruzime.

„La data de 22 octombrie 2025, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui au luat față de bărbatul cercetat măsura reținerii, pe o perioadă de 24 de ore”, au anunțat oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui.

Bogos urmează a fi prezentat joi Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Riscă până la 7 ani de închisoare

Omul de afaceri este acuzat de „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”, faptă care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Potrivit Legii 205/ 2004, în cazul condamnării pentru uciderea animalelor instanţa poate dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.

Fănel Bogos este de profesie medic veterinar și deține compania Vanbet, una dintre cele mai mari din domeniul avicol din zona Moldovei.

În urmă cu un an omul de afaceri a făcut public un incident în care a fost implicat relatând ziarului local Vremea Nouă cum a fost atacat de un cal nărăvaș. Bogos a oferit ziariștilor și filmarea în care era surprins momentul în care era lovit de calul pe care tocmai îl cumpărase.