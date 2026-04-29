Fani ai Stelei, arestați. Au urmărit și ar fi amenințat cu arma un fan al lui Dinamo, după un meci din play-off

Mai mulți ultrași din cadrul Peluzei Sud Steaua ar fi fost arestați după ce au capturat steagul grupării Nuova Guardia, membră a Peluzei „Cătălin Hîldan”, scrie miercuri Golazo.ro.

Pe 4 aprilie, Dinamo a făcut deplasarea la Mioveni pentru meciul cu FC Argeș, scor 1-1, din etapa #3 din play-off-ul Ligii 1. 4.561 de spectatori au fost prezenți pe stadionul orășenesc din Mioveni, printre care și mai mulți suporteri ai lui Dinamo.

După meciul din etapa #3 din play-off, mai mulți ultrași din cadrul Peluzei Sud Steaua au capturat steagul grupării Nuova Guardia din PCH.

Steagul a fost capturat în afara stadionului. Ultrașii de la Steaua au montat un dispozitiv de urmărire pe mașina unui suporter dinamovist pentru a fura steagul celor de la Nuova Guardia.

