Fanii „Harry Potter” au forțat devierea unui proiect energetic în valoare de sute de milioane de lire sterline

Fanii romanelor și filmelor „Harry Potter” au reușit să schimbe traseul unui cablu de energie în valoare de mai multe sute de milioane de lire sterline după ce s-au plâns că acesta ar fi deranjat un „memorial” dedicat lui Dobby, spiridușul de casă, relatează BBC.

Interconectorul „Greenlink”, în valoare de 430 de milioane de lire sterline, leagă rețeaua națională de electricitate a Marii Britanii de Irlanda printr-un cablu lung de 201 km, între comitatul Wexford și populara plajă Freshwater West din Pembrokeshire.

Îndrăgitul personaj Dobby a murit în „Harry Potter și Talismanele Morții – Partea I”, penultimul film al seriei bazate pe romanele lui J.K. Rowling, iar scena în care a fost înmormântat a fost filmată la Freshwater West.

Simon Ludlam, managerul proiectului energetic, a declarat pentru podcastul Energy Revolution că, inițial, cablul urma „să treacă direct prin” locul dedicat lui Dobby, înainte ca fanii să dea „sute de telefoane” companiei sale.

„De fapt, am ajuns destul de aproape de unele vestigii reale din Epoca Bronzului, dar am evitat mormântul lui Dobby”, a spus el.

„Mormântul” lui Dobby, îndrăgitul personaj din seria „Harry Potter”, FOTO: Victoria Maclean / SWNS / Profimedia

„Coșmar de relații publice” pentru compania energetică

Ludlam a povestit într-un interviu separat acordat BBC News că proiectul s-a transformat într-un coșmar de relații publice după ce fanii au aflat ce urma să se întâmple. Un coleg i-a explicat natura apelurilor și i-a spus că „se pare că vom trece direct prin mormântul lui Dobby”.

„Am spus: «Dobby? Cine e Dobby? Nu-l cunosc pe Dobby»”, a dezvăluit Ludlam. „Am spus: «Este un personaj fictiv dintr-o carte fictivă, totul este fictiv, despre ce vorbiți?». [Colegul] a spus: «Nu, este foarte, foarte serios»”, a continuat acesta relatarea.

Ludlam a discutat cu responsabilii de planificare „cum să modificăm exact traseul cablului, astfel încât să nu ajungem nicăieri în apropierea mormântului lui Dobby”.

Dobby în probabil cea mai faimoasă secvență cu el din filmele „Harry Potter”, FOTO: Warner Bros. / Christophel Collection / Profimedia

BBC amintește că devierea de acum a traseului cablului nu reprezintă prima ocazie în care mormântul lui Dobby a fost salvat.

National Trust, cel mai mare deținător privat de terenuri din Marea Britanie, a fost de acord în 2022 ca mormântul să rămână la locul său în urma unei consultări, dar i-a îndemnat pe vizitatori să nu lase suveniruri.

Fanii au fost rugați să nu lase șosete pe mormântul simbolic, realizat din pietricele pe care sunt scrise mesaje, deoarece plaja este o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic.