Fără cozi și fără ghișee: 5 servicii publice digitale care chiar funcționează în România și ce ne mai lipsește

Fără cozi, fără dosar cu șină, fără drumuri între ghișee. Din ce în ce mai multe instituții publice din România încep să ofere servicii digitale funcționale, care salvează timp și simplifică procese birocratice, care până de curând erau complicate.

În ultimii ani, digitalizarea a început să prindă contur în domenii diverse: plata taxelor prin Ghișeul.ro, obținerea pașapoartelor prin sistemul online al MAI, schimbarea furnizorului de energie prin platforma ANRE – POSF, monitorizarea transporturilor de lemn prin SUMAL sau, mai recent, gestionarea digitală a fluxurilor documentare în administrație prin soluții precum ConectX.



Unele dintre aceste sisteme sunt discrete, dar esențiale. Altele, vizibile și deja familiare.



Un sondaj realizat recent de Metaminds, în parteneriat cu AtlasIntel, arată că 90,5% dintre români consideră digitalizarea drept esențială pentru dezvoltarea economică a țării, iar 63% spun că și-ar dori ca statul să implementeze identitatea digitală pentru a reduce birocrația. Cu toate acestea, doar 48% dintre respondenți declară că au avut o experiență pozitivă cu serviciile publice digitale – semn că progresul este real, dar inegal.

În acest context, am selectat cinci servicii digitale care funcționează din ce în ce mai bine în România și care arată că direcția este bună. Unele sunt exemple de eficiență administrativă, altele, modele de interoperabilitate. Toate, dovezi că digitalizarea nu mai este o promisiune, ci o realitate în curs de consolidare.

Spațiul Privat Virtual (SPV): Fiscul fără drumuri inutile

Lansat în 2014, SPV este soluția principală a ANAF pentru comunicarea digitală cu cetățenii și persoanele juridice. În prezent, Ministerul Finanțelor a declarat că SPV a înregistrat peste 2,5 milioane utilizatori (persoane fizice și juridice). Înrolarea a devenit obligatorie din martie 2022 pentru firme, PFA, profesii liberale, etc.

Platforma permite depunerea declarațiilor, eliberarea documentelor și descărcarea certificatelor fiscale, precum și efectuarea de programări sau plăți online, oferind totodată notificări automate. Astfel, timpul de interacțiune cu Fiscul s-a redus cu până la 80%.

“Infrastructura din spatele platformei asigură securitatea la nivel de acces, aplicație și rețea, permițând identificarea proactivă a riscurilor, izolarea amenințărilor cibernetice și aplicarea rapidă a măsurilor de remediere. În același timp, soluția oferă vizibilitate extinsă asupra activităților de acces, respectând principiile confidențialității și ale integrității datelor, toate acestea pentru o validare securizată, dar fără să îngreuneze experiența utilizatorului”, spune Cristian Gal, Chief Professional Services și membru în Directoratul companiei Metaminds. Astăzi, platforma este disponibilă 24/7, gratuit și accesibilă tuturor.

Ghișeul.ro: taxe și amenzi plătite online

Devenit operațional în 2018, Ghișeul.ro interconectează peste 1700 de instituții și servește anual peste 2,5 milioane de utilizatori în relația cu autoritățile locale și naționale. În 2024, platforma a înregistrat peste 8,5 milioane de plăți, confirmându-și astfel rolul esențial în digitalizarea serviciilor publice. Platforma oferă acces rapid la o gamă largă de servicii: poți plăti taxe și impozite, amenzi, roviniete pentru persoane fizice, taxa judiciară de timbru, dar și descărca cazierul judiciar prin hub.mai.gov. În plus, ai acces la chitanțele emise și la istoricul complet al plăților efectuate.

Astăzi, Ghișeul.ro este considerat un model de digitalizare administrativă eficientă și intuitivă.

SUMAL2.0: gardianul digital al pădurilor



În 2021 a fost lansat SUMAL 2.0, un sistem digital de monitorizare al traseului lemnului din pădure până la destinație. Funcționează cu coduri unice, GPS și aplicații mobile, conectând o rețea între transportatori, silvicultură și autorități.

SUMAL a devenit un instrument vizibil în lupta contra tăierilor ilegale, demonstrând impactul unei soluții bine implementate. Deși este o platformă care a rezolvat multe probleme de transparență, sistemul ar putea fi îmbunătățit printr-o integrare mai solidă cu registrele cadastrale, pentru a asigura trasabilitatea completă a masei lemnoase, precum și prin extinderea funcționalităților offline în zonele cu acoperire slabă a semnalului. – aspecte semnalate de specialiști și de utilizatorii din teren. În paralel, continuarea formării tehnice a personalului silvic rămâne esențială pentru ca sistemul să fie utilizat eficient și corect.

RO‑ALERT: alertă în câteva secunde

Fiecare român a primit, cel puțin o dată, un mesaj ROALERT, fie că a fost vorba de o avertizare meteo, fie o avertizare care semnalează prezența animalelor periculoase, un incendiu în apropiere sau pentru alertarea în cazul dispariției unui copil. Sistemul a devenit parte din cotidian și în momente critice, face diferența dintre haos și reacție organizată.

De la lansarea sa în 2018, RO‑ALERT trimite mesaje de urgență geo‑localizate prin tehnologia Cell Broadcast, fără a necesita internet sau aplicații speciale. Mesajele apar pe ecranul telefonului chiar și atunci când acesta este blocat, iar funcționarea sistemului nu depinde de rețele de date sau aplicații suplimentare. Doar în 2024 au fost transmise peste 2.700 de mesaje, care au alertat rapid milioane de cetățeni în situații de urgență. Este un exemplu de infrastructură digitală cu impact direct, vizibil și imediat în viața de zi cu zi a oamenilor.

Pașapoarte.mai.gov.ro: programare digitală, livrare predictibilă

Platforma Ministerului Afacerilor Interne pentru eliberarea pașapoartelor este una dintre cele mai funcționale soluții digitale din administrația publică. Pe lângă eliberarea de paşapoarte, prin intermediul platformei, cetățenii pot solicita rapid și simplu o serie de documente esențiale, precum: adeverința pentru scutirea de taxe vamale, accesul la dosarul personal de pașapoarte de către o persoană împuternicită sau de către moștenitorii legali, precum și adeverința privind exercitarea dreptului la liberă circulație în străinătate.

Timpul mediu de procesare a unui pașaport simplu electronic a ajuns la 3–5 zile lucrătoare, iar sistemul de programare online permite alegerea datei, orei și locației, cu notificări automate trimise pe parcursul procesului. Documentul poate fi ridicat personal sau livrat prin curier, iar plata pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sau temporar se realizează ușor, prin intermediul platformei Ghișeul.ro.

În județele aglomerate, precum București și Ilfov, programările se epuizează rapid, ceea ce obligă uneori cetățenii să caute locuri disponibile în alte centre. Integrarea cu alte platforme publice și posibilitatea de urmărire a pașaportului în tranzit ar crește transparența și ar completa fluxul digital.

Ce urmează și ce mai trebuie făcut?

Digitalizarea a făcut pașii inițiali – există servicii funcționale și o satisfacție reală în rândul cetățenilor, dar interconectarea și coerența sistemică lipseşte: peste 50 % dintre respondenți spun că experiența publică digitală nu a fost îmbunătățită vizibil (Sondaj Digitalizarea Serviciilor Publice din România). Pentru a deveni un model real, România trebuie să asigure interoperabilitate, identitate digitală și cloud guvernamental, totul pentru a reduce birocrația reziduală dar și pentru a contura o arhitectură digitală coerentă și integrată.

“România și-a propus să construiască mult în îmbunătățirea modului în care interacționăm cu platformele digitale ale statului – în special în ceea ce ține de partea vizibilă și ușor de folosit de către cetățeni. Totuși, în spatele acestor interfețe moderne, este nevoie de o transformare profundă a infrastructurii din spate, acolo unde este nevoie de interoperabilitate la nivel de identitate, acolo unde sistemele trebuie să „vorbească” între ele și să partajeze date și servicii în mod inteligent și sigur, astfel încât serviciile să funcționeze ca un tot unitar.

Un pas esențial în această direcție îl reprezintă interoperabilitatea sistemelor digitale, pentru ca instituțiile publice să nu mai solicite în mod repetat aceleași informații de la cetățeni, ci să aplice principiul Once-Only – datele furnizate o singură dată statului să poată fi reutilizate, iar eventualele actualizări să fie preluate și sincronizate uniform la nivelul tuturor instituțiilor.

Aceste măsuri vor face ca serviciile publice să fie mai rapide, mai eficiente și mai ușor de accesat, îmbunătățind semnificativ experiența digitală a tuturor cetățenilor.” – Marius Marinescu, CTO Metaminds

Sondajul scoate la iveală o dorință fermă a românilor: 67% cer digitalizarea sistemului de sănătate prin acces rapid la istoricul medical, programări online și servicii de telemedicină. Nevoia de digitalizare se extinde și în alte domenii esențiale pentru viața de zi cu zi: securitate socială (pensii, ajutoare, alocații), educație și transport.

Semnalul este clar – românii sunt pregătiți pentru o transformare digitală reală. Este timpul ca instituțiile să țină pasul.

Articol susținut de Metaminds