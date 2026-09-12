Fără resentimente: Fiul unuia dintre cei mai mari autori ai literaturii universale, trimis ambasador la Washington

Noua președintă din Peru, Keiko Fujimori, a anunțat că Alvaro Vargas Llosa, fiul regretatului laureat al Premiului Nobel pentru literatură Mario Vargas Llosa, a acceptat să fie ambasador în Statele Unite, potrivit France Presse.

Anunțul vine la o zi după vizita în țară a secretarului de stat american, Marco Rubio. Lidera de dreapta dorește să consolideze relațiile cu Washingtonul.

De la începutul mandatului lui Keiko Fujimori, Peru nu a avut un ambasador în Statele Unite.

Keiko Fujimori, fără resentimente față de criticii tatălui său

Scriitorul Mario Vargas Llosa fusese învins de Alberto Fujimori, tatăl lui Keiko, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 1990.

Atât el, cât și fiul său, Alvaro, au fost critici înverșunați ai fostului lider autocrat de origine japoneză (1990-2000).

„Voi pune în slujba misiunii încredințate experiența și cunoștințele mele, precum și toate eforturile mele, pentru a veghea asupra intereselor permanente peruviene (…) în conformitate cu linia trasată” de președintă, a scris pe X Alvaro Vargas Llosa, jurnalist și eseist.

Peru a aderat la „Scutul Americilor”

Marco Rubio a anunțat săptămâna aceasta că Peru aderă la „Scutul Americilor”, o coaliție de guverne de dreapta condusă de Donald Trump pentru a combate traficul de droguri și crima organizată în regiune.

Al doilea producător mondial de cocaină după Columbia, Peru se confruntă de câțiva ani cu o puternică deteriorare a situației sale de securitate.

Președinta Fujimori, aleasă la începutul lunii iunie și investită la sfârșitul lunii iulie, intenționează să se deplaseze în zilele următoare la New York pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite, unde a precizat că va avea „numeroase întâlniri bilaterale”.

Ea a menționat, de asemenea, că va participa la o cină a șefilor de stat organizată de președintele Trump, în cadrul căreia speră „să aibă ocazia să-l salute”.